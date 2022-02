Když se v úvodu třetí části skláněly na buly dvě nedávné hvězdy NHL David Krejčí a Tomáš Plekanec, byl to už jejich možná tisící souboj v jejich kariérách. A přestože byl Plekanec v zápase většinou úspěšnější, tady vyhrál buly čistě Krejčí a obránce Švrček bombou trefil rozhodující gól na 2:1. Když po chvíli Suchánek stejnou šanci nevyužil a z brejku skóroval pěkně Olesz, bylo definitivně rozhodnuto.

Rytířům to bylo právem líto. V první části nedovolili domácím tlak a měli víc šancí, ve druhé byl rozdíl ještě markantnější. Brankáře Lukáše však překonal pouze výborně hrající Plekanec, který jakoby chtěl napravit selhání ze Zlína, kde nezkrotil nervy a Kladno za to krutě zaplatilo. Mimochodem úplně stejný gól dal Plekanec Lukášovi v první zápase sezony a ani tehdy to Rytířům k bodům nestačilo.

Klíčem k zápasu mohl být samostatný únik Ladislava Zikmunda. Ten Lukáš chytil stejně jako řadu dalších pološancí a místo toho Klimek využil svou druhou velkou šanci a po šťastném odrazu vyrovnal.

Olomouc oslabená o několik výborných útočníků jeho branka nažhavila a poslední třetinu ovládla. V závěru ještě potrestala hostující pokus o power-play a po prohře ve Zlíně nepotěšila Kladno podruhé během tří dnů. Katem Kladna byla už v roce 2014 v baráži, nestane se jím znovu?

Podle kladenského trenéra Davida Čermáka Olomouc lépe začala. „Ale ve druhé třetině jsme se zlepšili, dostali se do vedení a zápas kontrolovali. Bohužel jsme inkasovali gól na 1:1 a kdo chce, ať se na něj podívá. Ve třetí části dala Olomouc na 2:1 a už si zápas pohlídala, hrála velmi dobře dozadu,“ konstatoval Čermák a na otázku, proč vypadal jeho tým podrážděný, nechtěl moc odpovídat, nechce platit pokutu třicet tisíc korun. „Podráždění jsme byli, ale proč, to nemohu komentovat. Jsme podráždění už z posledních patnácti vteřin ze Zlína. Sice jsme dostali od svazu omluvu, ale…“ smutně dodal Čermák.

Domácí Zdeněk Moták mínil, že jeho tým začal moc nervozně. „Trochu jsme pak rozehráli, měli jsme tlak i šance, ale ve druhé části jsme po obdrženém gólu jsme hráli velice špatně. Padla na nás deka, nedali jsme si přihrávku, ale po vstřeleném gólu jsme naopak začali hrát výborně. Týmu chci za výhru moc poděkovat, protože to bylo vydřené vítězství, které nás věřím zase posune,“ řekl Moták se speciální pochvalu pro beka Švrčka a také brankáře Lukáše, který výborně nahradil slovenského olympionika Konráda.

HC Olomouc – Rytíři Kladno 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). Branky a nahrávky: 36. Klimek (Nahodil, T. Černý), 43. Švrček (David Krejčí), 45. Olesz (P. Kolouch, Řezníček), 59. Bambula – 24. Plekanec (M. Beran, Kehar). Rozhodčí: Pešina, Ondráček – Šimánek, Frodl. Vyloučení: 2:1, bez využití. Diváků: 2400.

Olomouc: Lukáš – T. Černý, Ondrušek, Dujsík, Švrček, Škůrek, Řezníček, Rašner – Nahodil, David Krejčí, Klimek – Bambula, J. Knotek, Kusko – Navrátil, Kolouch, Olesz – Michal Kunc, Lichanec, Burian.

Kladno: Bow – Dotchin, Arzamascev, Wood, Ticháček, Suchánek, Baránek, Kehar – Hlava, Plekanec, Beran – Pytlík, Zikmund, Melka – Jágr, Kubík, Indrák – Donaghey, Kuťák, Babka.

