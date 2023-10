Každou třetinou se cítím líp, Kladno je skvělé, culil se hrdina Sideroff

Jan Šejhl

Kanadský hokejový útočník Deven Sideroff přicházel do Kladna jako velká posila, když v uplynulém ročníku v dresu Zvolenu zaznamenal 39 kanadských bodů. Na své první trefy v kladenském dresu si musel počkat až do Litvínova, kde dal hned dvě branky. Na to navázal i v domácím duelu s Českými Budějovicemi, který rozhodl v prodloužení netypicky z trestného střílení. „Spoluhráči mi poradili, co na brankáře platí,“ prozradil Sideroff.

Hokejová extraliga: Kladno (v modrém) hostilo České Budějovice. Deven Sideroff zápas rozhodl. | Foto: Foto: Roman Mareš