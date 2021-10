První třetina byla poměrně zběsilá, když po rychlém kladenském gólu domácí otočili. Co se tam stalo?

Měli jsme špatný vstup do utkání. Pardubice k nám rychle přistupovaly. I když jsme si to v kabině říkali, nedokázali jsme se s tím popasovat. Ale od druhé třetiny se to zlepšilo a vyrovnání jsme si zasloužili.

Jakub Suchánek dal poměrně šťastný gól. Mohl vás nakopnout, ale to nevyšlo…

Takové góly padají jednou za čas. Ale jsme za něj rádi – každý gól se počítá. I ty ošklivé. Nevím, co se stalo, že jsme pak přestali hrát. Musíme se naučit lépe vstupovat do utkání a tempo udržet celých šedesát minut.

Od druhé části jste se Pardubicím vyrovnali. Dostali jste se do tempa, ve kterém se chcete prezentovat?

I když jsme po druhé třetině prohrávali 2:3, výkon byl lepší. Říkali jsme si, že nesmíme do druhé třetiny vstoupit jako při jiných venkovních zápasech. To se povedlo, odehráli jsme slušnou druhou třetinu a měli jsme na co navazovat ve třetí části.

Dal jste pohledný gól. Jak se to celé semlelo?

Dostal jsem nahrávku a puk jsem nahodil. Jeli jsme s klukama napadat. A jak jsme na Pardubice vyvíjeli tlak, daly si špatnou nahrávku. A Bery (Beran) mi to hodil před bránu a už jsem jen zakončil.

Šel jste i na nájezd. Věděl jste dopředu, co uděláte?

Věděl jsem to. Protože mi to vychází každý trénink, každé rozbruslení. Ale bohužel jsem to provedl špatně a gól jsem nedal. Musím ještě trénovat.

S ohledem na průběh hry, je pro vás bod úspěchem?

Pro nás je každý bod dobrý. Navíc venku v Pardubicích, které mají výborný tým. Ale chtěli jsme i ten druhý.

Z letošních kladenských soupeřů právě Pardubice předváděly nejlíbivější hokej. Je pro vás povzbuzující, že jste s nimi udrželi krok?

Souhlasím. Tohle byl soupeř, proti kterému se mi nehrálo dobře. Pardubice jsou úplně na jiné úrovni než jiné týmy. Sám jsem se divil, že jsme s nimi drželi krok. Musím pochválit kluky za to, co jsme dneska předvedli.

Jan Šejhl