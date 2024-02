Zápas o poslední naději kladenským hokejistům nevyšel. Když prohrávali s Mladou Boleslaví v desáté minutě 0:3, bylo jasné, že potřetí v řadě míří Rytíři do baráže. Kladno tak čeká dlouhých 44 dní bez ostrého zápasu. To bude novinka pro Radka Smoleňáka. „Ta pauza je hrozná blbost. Můžeme si ale za to sami a nebylo to jen zápasem s Mladou Boleslaví,“ ví kladenský kapitán.

Radek Smoleňák útočí. | Foto: Roman Mareš

Po zápase s Boleslaví máte jistou účast v baráži. Kde se to tedy lámalo?

To vůbec nebylo o zápase s Mladou Boleslaví. Nechci říct, že tento zápas nic neřešil, ale za poslední pětadvacet zápasů jsme měli výsledky, jaké jsme měli. Takže si za to můžeme sami a určitě to není o posledním výsledku.

Zdálo se, že vám chybí větší boj hned od prvních minut a v půlce první třetiny jste prohrávali 0:3.

Snad ze čtyř střel jsme dostali tři góly. Nechali jsme Boleslav jezdit dva na jednoho. Je to odraz naší disciplíny, našeho úsilí. To se opakuje dlouhodobě. Je to i o naší herní psychické připravenosti na start zápasů. Kdyby byla nějaká statistika, tak ukáže, že věčně jako první prohráváme a pak se to snažíme honit. To pro nás není dobrá herní vizitka. Budeme se muset probudit, abychom byli připravení na baráž. Kdokoliv na nás z první ligy vyjde, tak bude natěšený, bude na vítězné vlně. Díky „super“ nastavené lize teď máme spoustu času, abychom byli ready.

Před baráží budete mít dlouhou pauzu. Jak vyladit hlavu?

Ať se na mě nikdo nezlobí, ale ta pauza je hrozná blbost. Někdo od stolu to takhle rozhodl. Je to totální nonsens. Musíme si uvědomit, že jsme se ale do toho dostali sami a pojedeme tak, jak je to nařízené. Ale snad nikomu to nedává smysl. Jak se připravit? Kluci už to zažili loni, ale já jsem v téhle situaci poprvé. Určitě to není nic jednoduchého. Ale můžeme si za to tím, že jsme hráli tak, jak jsme hráli, že jsme byli tak žalostní, že jsme se do baráže dostali.

Boleslav poslala Rytíře nekompromisně do baráže a bojuje o předkolo

V minulých letech se ale ukázalo, že odpočinek může být i výhodou, ne?

Jak říkám, tohle neznám. Hrál jsem dvě baráže ve Švédsku. Tam se hraje hned. Je to válka. Vůbec nevím, jak se na tohle trénuje. Budeme muset udělat vše pro to, abychom byli připravení. Jsem Kladeňák, vyrostl jsem tu, je to moje město. Jsou tu lidé, které mám rád. Vůbec si nedovedu představit nic jiného než úspěch. Jestli chceme, aby se to tu zvedlo, abychom dostali fanoušky zpátky, tak to musíme zvládnout. I kdybychom to hráli na pět lidí, kteří si nechají rozbít dr*ku, tak to musíme uhrát. Je mi upřímně jedno, kdo tam bude hrát. Ale je důležité, abychom se jako Rytíři zachránili.

Do konce základní části zbývají čtyři zápasy. Dají se už pojmout jako příprava na baráž?

Musíme se pořád snažit získat jakýkoliv bod. Každý bod je pro nás povzbuzení do té více než čtyřicetidenní šichty, která nás čeká. Všichni hrajeme za Rytíře, ale stále má každý své jméno na zádech. Každý by se měl zamyslet nad tím, jakou reklamu a parádu dělá svému jménu. To je jediný způsob, jak se posunout, když se každý podívá konečně do zrcadla a řekne si, co přináší každý den a jaká byla jeho sezóna. Nechci tím říct, že by si teď v baráži měl někdo honit triko. Ale čtyři zápasy ukáží, kdo to jak myslí vážně a kdo bude bojovat za logo na dresu.

Prý jste se bavili i s Jaromírem Jágrem. Tušíte, jestli naskočí do ostrých zápasů?

Nevím, jestli bude hrát. Musíme se dát do kupy, aby i kluci, kteří na tom nejsou momentálně zdravotně dobře, byli připravení. Abychom měli co nejširší soupisku a možnost připravit sestavu na první barážový zápas. Když je Jarda na ledě, je to velká vzpruha. Ale jestli naskočí, tak to bude čistě na něm. Důležité je, abychom to ubojovali. A jedno, kdo to bude.