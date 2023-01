Jak důležitá je výhra na Libercem pro šance do konce základní části? Sledovali jsme tabulku. Strašně nás mrzely zápasy s Budějovicemi a Karlovými Vary. Tam jsme se na ně mohli dotáhnout, možná je i přeskočit. Teď už je pro nás každý zápas play off a každý zápas potřebujeme bodovat. Musíme do každého jít na 110 procent. Musíme hrát jako o život, protože o život nám také jde.

Povedl se vám začátek, kdy jste po první třetině vedli o dvě branky. S čím jste vstupovali do zápasu?

Vlítli jsme na ně. Měli jsme dobrý vstup do zápasu. Náš druhý gól byl trochu se štěstím. Ale to pramenilo z toho, že jsme napadali a byli důrazní v brankovišti. To se nás drželo celou první třetinu. Díky tomu jsme měli takhle super vstup do zápasu.

Pomohlo vám i to, že jste už v Pardubicích odehráli dobrou třetí třetinu?

Myslím, že ano. Ta se nám totiž opravdu povedla. Bohužel jsme to tam neotočili nebo alespoň nevyrovnali. Ale právě na výkon ze třetí třetiny z Pardubic jsme chtěli navázat. A to se nám povedlo. Nebylo to úplně ideální, ale vstup nebyl špatný.

Mluvil jste o druhém gólu, kdy na první pohled nebylo jasné, jestli jste se trefil vy nebo Ladislav Zikmund. Jak jste tu situaci viděl vy?

Popravdě, se Zikim jsme spekulovali taky, kdo se vlastně trefil. Nevíme. Na videu to určitě viděli líp. Já si jen vybavuju, že Ziki vyjel z rohu a hodil to do branky. Šermovali jsme tam, píchnul jsem do puku, Ziki také. Pak jsem jen viděl, že je puk nad brankovou čárou. Mrskal se tam a naštěstí za brankovou čáru doskákal.

Ale i dvě asistence jsou pro vás povedený večer, že?

Určitě. Ale pořád bylo z mé strany spousta chyb. Nejsem se svým výkonem úplně spokojený.

Když jste ve třetí třetině odskočili o dvě branky, soupeř hned snížil. Co bylo špatně?

Je to těžké. Nevím, co se tam stalo. Ale takových chyb se musíme vyvarovat. Musíme udělat střídání, kdy vyhodíme na zakázané uvolnění nebo třeba i puk sežereme. Naštěstí i přes inkasovaný gól jsme se se zbytkem zápasu popasovali dobře.

Jak funguje chemie lajny Jágr – Zikmund – Procházka?

Za mě super. Ziki nám to tam rozdává. My s Jardou se snažíme v útočném pásmu udržet na puku, nějaké puky vybojovat. Tlačíme se do brány. Chceme hrát jednoduše. Jarda nám říká, kam si máme najet, jak si máme pomoct. To funguje. Nevím, jak to vypadá ze shora.

Z posledních sedmi zápasů jste hráli šestkrát venku. Teď se to trochu otočí a čeká vás naopak domácí série. Jak se na ni těšíte?

Ty venkovní zápasy jsou nepříjemnější. Jsme rádi, že už jsme hráli opět doma, užili si domácí atmosféru. Užili jsme si i tu pohodu, že nemusíme cestovat. Doma je to pro nás možná jednodušší, ale pořád to bude tvrdý boj.

