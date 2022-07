„Vše si necháváme na tiskovku. Už řešíme jen formality, co se místa konání týče, protože na zimáku to teď bohužel není ještě kde udělat. Téměř jistě to bude 4. srpna ve 14:00 a nabídneme i přímý přenos na Facebooku a YouTube kanálu,“ dodává s tím, že oficiální potvrzení tiskové konference vyjde na klubovém webu.

A na co se můžou fanoušci těšit? „Budeme tam představovat kádr a realizační tým, chystáme slavnostní otevření stadionu, bude tam i oznámeno spuštění permanentek. To jsou hlavní témata,“ prozrazuje Jůdl, který žádá příznivce o trpělivost.

Na tiskové konferenci každopádně bude rozhodně co probírat. Fanoušci po odchodu Davida Čermáka do Českých Budějovic neznají složení trenérského štábu, zatím bylo pouze oznámeno, že v něm setrvá Čermákův dosavadní asistent Jiří Burger.

Známo není moc ani o hráčském kádru. Konkrétně má Kladno v současnosti na soupisce pět oficiálně oznámených hráčů. Brankářské duo vytvoří kanadský gólman Landon Bow a Adam Brízgala, který bude u Rytířů hostovat z pražské Sparty. Obranné řady vyztuží opět Jake Dotchin a v útoku se bude starat o góly Ladislav Zikmund. Posledním známým jménem je pak mladý Ondřej Bláha, který loni zářil v Ústí nad Labem a zapsal i starty v extralize.

Zbytek už jsou jen spekulace. Jistě zůstanou i další hráči z loňského kádru, který dokázal udržet extraligu, už teď je ovšem jasné, že mezi nimi nebudou Nicolas Hlava (Litvínov), Marek Baránek (Plzeň), Ondřej Machala (Frýdek-Místek) a Cody Donaghey (Nitra). Osud dalších hráčů zatím není oficiálně známý.

Velký otazník také dlouho visel nad stavem kladenského zimního stadionu, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Panovaly obavy, jestli se všechno stihne do nové sezony, v současnosti ale vše vypadá pozitivně a už poslední domácí přípravné utkání by měli Rytíři odehrát na domácím ledě.

„Termínově stíháme, extraliga se bude hrát na novém zimním stadionu. Ještě čtrnáct dní tam budou probíhat úpravy interiéru ve třetím patře, ale zahájení provozu by to nemělo oddálit. Byl jsem se tam podívat a musím říct, že to je monumentální. Říkal jsem si, že není možné to stihnout, nicméně harmonogram prací jde podle plánu a stihneme to určitě,“ uvedl primátor města Milan Volf pro Sportovní areály města Kladna.

