Přišlo vaše snížení až příliš pozdě?

Pořád ještě zbývaly čtyři minuty, škoda, že jsme se ještě nedostali do pásma a nevyužili to ještě ke druhému gólu, soupeř by znervózněl, kdyby se nám povedlo snížit na rozdíl jediné branky.

Byl jste už frustrovaný, že nemůžete z tolika šancí skórovat?

Pořád jsem do toho šel s tím, že chci dát gól. Snažil jsem se střílet, měl jsem šance, dostával jsem se před gólmana. Bohužel, v koncovce kolikrát chybělo i štěstí.

Byla chyba ve vlažném vstupu do utkání?

Začali jsme zbytečně zakřiknutě, bojácně a myslím, že to bylo úplně zbytečné.

Bylo vyprodáno, diváci přišli v takovém počtu i kvůli Jaromíru Jágrovi. Jak jste vnímali kulisu?

Kdybych byl fanoušek, tak taky přijdu na Jágra. On si to zaslouží, troufám si říct, že takového hráče už v historii nikdy mít nebudeme. Nedivím se tomu, že lidi na něj chodí.

Byla jeho přítomnost na ledě hodně znát?

Pořád si na něj musíte dávat pozor. Když se dostane k puku a vystřelí z prostoru mezi kruhy, tak je to většinou gól. Střelu má, ta mu zůstane pořád.

Nebyli vaši spoluhráči z Jágra trochu nervózní nebo svázaní?

Teoreticky to tak může být. Vyprodaná hala, přijede Jágr… samozřejmě to tak mohlo být.

Branislav Konrád neměl svůj nejlepší den a ve druhé třetině střídal. Byl to problém?

Gólman pustí nějaké góly, jde o to, že my musíme něco dát. To je veškerý náš problém. Když vezmeme, kolik jen já jsem měl šancí. Kdybych dal gól dřív, zápas se mohl vyvíjet úplně jinak. Opravdu, rozhodla první třetina a taky naše produktivita.