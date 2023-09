Po odpykání čtyřzápasového trestu z minulé sezony se na ledě Liberce poprvé představil Denis Kusý. Ještě dříve, než se poprvé dostal do hry, Kladno už prohrávalo a po osmi minutách se za stavu 0:3 zdálo být rozhodnuto. Kladenští ale nesložili zbraně. V druhé periodě právě pardubický odchovanec přihrával Jiřímu Ticháčkovi, který vykřesal pro Kladno naději. Rytířům nakonec jeden gól alespoň na remízu chyběl. „Musíme se soustředit na začátek. Je to podruhé po sobě, co jsme dostali gól při prvním střídání,“ zlobil se Kusý.

Denis Kusý už se s Rytíři připravuje na ledě. | Foto: Roman Mareš

Stačilo necelých osm minut a už jste v Liberci prohrávali 0:3…

Velmi špatné. Už se nám to opakovalo. Je to škoda. Takový stav je těžký dohánět. Kdybychom se toho vyvarovali, věřím, že bychom odvezli nějaké body.

Kde byla chyba?

Těžko říct. Kdybychom to věděli, dáme si na to pozor. Musíme se soustředit na začátek. Je to podruhé po sobě, co jsme dostali gól při prvním střídání. Hlavy pak jdou dolů. Za dvě střídání přišel další gól. Je těžké začínat s takovým mankem.

Špatný úvod vás ale nezlomil a ještě ve druhé třetině jste mohli i vyrovnat.

Přesně tak. Ve druhé třetině jsme měli hodně šancí. Ani třetí třetina nebyla špatná. Kdyby nám tam něco napadalo, mohli jsme brát body.

Jak jste viděl šanci Ondřeje Bláhy, který půl minuty před koncem mohl srovnat?

Je to škoda. Už všichni jsme viděli puk v brance. Gólman ležel na ledě. Bláhyč se to snažil dát nahoru a trefil brankáře do ruky.

Rytíři, hrajte od první minuty, ne od desáté... Liberec už náskok uhájil

Můžou být povedené dvě třetiny povzbuzením do příště?

Od druhé třetiny jsme hráli dobře. Ale musíme si příště dát pozor na začátek zápasu. Jestli dostaneme v první pěti střídáních gól, je to pak těžké dotahovat.

Sám jste naskočil poprvé v sezoně do ostrého zápasu. Jak jste se cítil?

V první třetině mi nešly nohy, od druhé třetiny už jsem to rozbruslil a cítil se dobře. Těšil jsem se, že budu moct konečně naskočit. Musel jsem o to víc trénovat. Nebavilo mě jen se koukat.

Do extraligy se vracíte po dvou sezonách. Změnila se nějak?

Je to pořád stejně kvalitní soutěž. Ale letos to bude ještě o něco kvalitnější. Četl jsem, že to bude nejkvalitnější liga za posledních šest let, takže čekám, že to bude ještě těžší.

Už v pátek vás čeká duel s Brnem, které se sice trápí, ale teď si vyšláplo na České Budějovice. Jak se na důležitý zápas připravit?

Musíme se zaměřit hlavně na začátek. Nesmíme jim dát čuchnout. Budeme si chtít vzít tři body.