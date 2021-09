Už v Liberci byly body blízko, klaplo to ale až proti Litvínovu. Co bylo rozhodujícím faktorem?

V Liberci jsme odehráli dobrý zápas. Ve třetí třetině jsme dostali zbytečný gól od modré čáry. V kabině jsme si pak ale řekli, že to začíná být dobré. A proti Litvínovu to eskalovalo ve tři body. Teď už ale musíme myslet na příští zápas ve Varech.

Byl jste u všech tří gólů, dvakrát jste zapsal asistenci. Jak se to zrodilo?

Pleky mi říkal, že už od modré musím střílet nahoru. Pořád jsem střílel nad ledem. Trefil jsem Hlavičku, ale zaplaťpánbůh se to odrazilo k Džegrovi. Ten už to pohotově uklidil. A abych se vrátil ještě k prvnímu gólu. Tam jsme měli domluvenou buly. Sehráli jsme to, vyšlo to a Nick to skvěle trefil

Jak si vážíte důvěry trenérů, kteří vás staví i na přesilovky?

Hodně moc. Minulou sezonu jsem hrál pravidelně přesilovky. Ale věděl jsem, že v Kladně se o to budu muset ještě poprat. Jsem za důvěru hrozně vděčný. Ale musím dál makat. A jsem rád, že to proti Litvínovu padlo v přesilovce. Padlo nám to tam i v Liberci. Na přesilovkách přesto musíme pořád pracovat, protože rozhodují zápasy.

Nastoupil jste proti Litvínovu, kde jste strávil většinu kariéry. Jak moc zvláštní to pro vás bylo?

Samozřejmě, že je to zvláštní, protože tam tři čtvrtě kabiny znám. Ale musím být vyburcovaný na každý zápas stejně jako proti Litvínovu.

V přípravě jste se do litvínovské branky dvakrát trefil, tentokrát to byly dvě asistence. Bude to pro vás oblíbený soupeř?

(Směje se) Vypadá to, že jo. Ale je úplně jedno, kdo ty body udělá. Důležité je sbírat bod po bodu. Tahle výhra nám moc pomůže. Ale musíme přemýšlet nad úterním zápasem ve Varech.

Co pozitivního si přenést do dalších zápasů, aby Kladnu postupně přibývaly body?

Prostě bojovat, sežrat puk. Taky musíme dodržovat systém, co jsme si řekli před zápasem. Proti Litvínovu jsme to plnili na 110 procent a přineslo to ovoce. Když budeme pokračovat ve výkonu z posledních dvou zápasů, tak to bude dobré.

Odehráli jste třetí zápas v Chomutově. Stává se pro vás alespoň částečně domácím kluzištěm?

Čekal jsem, že dorazí spoustu lidí. Jsme rádi za každou podporu, kdy kladenští fanoušci přijedou. Je to pro nás super. Je to pro nás šestý hráč a moc nám to pomůže. Když budeme hrát dobrý hokej, snad jich bude jezdit ještě víc.

Jan Šejhl