Měli jsme hodně šancí, ale chyběl nám klid na hokejce. Byli jsme zbrklí, chtěli jsme to urvat příliš rychle. Nevyplatilo se to.

Občas chyběla hokejová krása, kterou ale nahrazovala bojovnost. Cítil jste to také tak?

První, druhou třetinu jsme byli lepší. Tlačili jsme je. Akorát se nám nedařilo dát jim gól. A hokej se hraje na góly. Ne na to, kdo víc tlačí.

Velké příležitosti jste měli po vyrovnání, Zlín vám také daroval pětiminutovou přesilovku. Byly to okamžiky, kdy se zápas lámal?

Samozřejmě. Bez gólů nemůžeme vyhrát. Když je nedáme ani doma, je to těžké.

Kde hledat problém, že se vám nedaří skórovat?

Ale musel bych se opakovat. Chce to řešit situace jinak. Když Zlín ty šance měl, tak je využil.

Nepodepsala se na vás třeba i nervozita?

To si ani nemyslím. Tíha zápasu tam byla, ale líp to vyšlo Zlínu.

Bylo to z pohledu obou týmů mimořádně důležité utkání. Byla tomu uzpůsobena i příprava?

Věděli jsme, o co nám jde. Že se hraje o poslední flek. Snažili jsme se na to připravit, ale nepovedlo se to.

Jan Šejhl