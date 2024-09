Jaká byla generálka proti Liberci?

Nevstoupili jsme do zápasu dobře, nebylo to z naší strany úplně ono. Na druhou stranu tam byly prvky, které v naší hře chceme mít. Je dobře, že generálka nebyla úplně povedená, protože víme, na čem musíme zapracovat. I přes chyby, které jsme udělali, jsme zápas dotáhli do vítězného konce, což byl v loňské a předloňské sezóně kámen úrazu – nedokázali jsme dobře rozehrané zápasy dotáhnout k vítězství.

Říkáte, že to nebylo povedené, ale během zápasu jste ani na vteřinu neprohrávali.

Samozřejmě, já jsem ten typ, který nechce usnout na vavřínech a raději poukazuje na to, co nebylo dobré. Cítili jsme, že náš vstup do zápasu nebyl ideální. Na druhou stranu jsme hráli dobře – měli jsme tlak do branky, pohyb. V útočném pásmu jsme byli silní na puku, což nám přineslo góly. Vedli jsme celý zápas, takže jsme si s tím poradili.

Dlouho to vypadalo, že budete mít málo vyloučených, ale v poslední třetině přišlo několik trestů. Co se stalo?

Fauly nás dlouhodobě trápí. Můžeme samozřejmě diskutovat o tom, zda byly fauly oprávněné, nebo ne, ale to je jedno – musíme se jich vyvarovat. Dostali jsme dva góly v oslabení, jednou to bylo dokonce 6 na 4. Na druhou stranu, oslabení jsme hráli docela slušně, takže i od toho se můžeme odrazit.

Na závěr přípravy jste si připsal gól a asistenci. Jak se cítíte osobně?

Cítím se dobře, jak fyzicky, tak psychicky. Je skvělé, že jsme vyhráli a já přispěl gólem, ale musím se zkritizovat, protože tam byly i nějaké chyby. Přesto převládají pozitivní věci, takže se od toho odrazím.

Poslední tři zápasy byly proti extraligovým soupeřům a všechny jste vyhráli. To je skvělá příprava na sezónu, že?

Určitě, souhlasím, že je to výborné pro psychiku a skvělá příprava na sezónu. Je to něco, z čeho můžeme čerpat a od čeho se odrazit.

Na druhou stranu by to asi chtělo ubrat na počtu inkasovaných gólů, že?

To určitě, vždycky, když neudržíme nulu, je co zlepšovat.

Jak vnímáte to, že Kladno vstupuje do sezóny, ve které oslaví sto let existence klubu?

Je to pro nás velká čest a moc si toho vážíme. Stoleté jubileum je něco výjimečného a my doufáme, že to fanouškům zpříjemníme.

Už za necelý týden vše vypukne, když ve středu pojedete do Pardubic. Už se díváte dopředu?

Ano, díváme se dopředu. Víme, že máme na začátku sezóny těžký los. Hned na začátek nás čeká náročná prověrka, ale chceme ji zvládnout a vyhrát.

Před pár dny vyšlo video propagující extraligu, ve kterém jste si zahrál. Jaké to bylo ukázat se před kamerou?

Upřímně, byl jsem trochu nervózní. Tahle role mi není úplně přirozená, vzhledem k tomu, že zapomínám texty. To si dělám srandu (směje se). Ale jinak to byl krásný pocit. Jen člověk nechce vypadat jako úplný ňouma.

Zkusil byste si větší roli?

Určitě bych to zkusil znovu. Ale na ledě jsme tým, všichni jsme tam spolu. Před kamerou jsem byl sám, a to je takové zvláštní.