Chance liga v aktuálním ročníku zatím kladenské hokejové fanoušky tolik nezajímá – jsou rádi, že Rytíři po roční pauze opět hrají nejvyšší soutěž. Ale jeden zajímavý pohled druhá nejvyšší soutěž nabízí – čtyři z pěti nejproduktivnějších hráčů prošli kladenským mužstvem.

Oslava Knotkovy branky // HC Rytíři Kladno - HC Mountfield Č. Budějovice 3:1, O2 ELH 2011/12, hráno 15.1.2012 | Foto: Foto: Bohumil Kučera

Do soutěže jednoznačně nepatří Tomáš Knotek. Lothar, jak se mu říká po tátovi, kdysi rovněž ligového borci Budějovic a Kladna, ukazuje, že ji naopak vysoce převyšuje. V dresu Slavie nastřádal ve 12 zápasech 22 bodů a je jasně v čele kanadského bodování. Knotek tak oživil uvadající kariéru, kdy se mu nepovedl přestup do Mladé Boleslavi, pak musel vzít zavděk i francouzskou ligou, ale v 31 letech pořád má co nabídnout také českým soutěžím.