David Stach měl nakročeno k velké kariéře, ale v poslední době šikovný hokejista trochu strádá. Plzeň, kam odešel po sezoně z mateřského Kladna, ho ve středu vyměnila do Vítkovic za Martina Dočekala.

David Stach je po dvou kolech zatím bez bodu, ale prý se do sezony rozjíždí vždycky pomaleji. | Foto: Josef Poláček

„David Stach výkonnostně stagnoval, což cítil i on a sám projevil zájem o to, jestli by byla možnost zkusit se znovu nastartovat jinde. Martin je velký hráč do předbrankového prostoru, kde nám důraz stále chybí. Očekáváme od něho, že tím týmu přispěje. Věříme, že se u nás zase nastartuje on,“ prohlásil na stránkách Škody sportovní manažer Tomáš Vlasák.