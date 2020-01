Důležitý extraligový zápas hokejisté Litvínova zvládli, zatímco domácí potvrdili, že se jim proti severočeskému soupeři v posledních letech vůbec nedaří. Ráz zápasu udala první přesilovka Rytířů, při které si nechali dát hned dva góly a pak už celý zápas jen dotahovali. Chemici vyhráli 5:3, přerušili sedmizápasovou sérii bez výhry a odmítli pád na poslední místo. Kladnu se situace také komplikuje.

Kladno (v bílém) hostilo Litvínov. Tady bojuje Jaromír Jágr s ex-kladenským Davidem Štichem. | Foto: Roman Mareš

Rytíři vstoupili do zápasu nejhorším možným způsobem. Velmi často sami posílali soupeře chybami do šancí a hráli i dvě oslabení. V nich přežili díky břevnu Jarůškovu šanci, ale pak přišel blackout při vlastní početní výhodě v 15. minutě. První minelu ztrestal sám před Godlou aktivní Jurčík a po pár vteřinách Jágr trefil brankáře Honzíka do hlavy a hosté z brejku mířili zase dokonale Mahbodem.