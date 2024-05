Fenomén posledních dnů nejen v Česku – světový šampionát v ledním hokeji, vstupuje do rozhodující fáze. Půjde o všechno, a v minulosti měli často zásadní roli také Kladeňáci. A ač to tak zdálky možná nevypadá, důležité postavy hrají ve velkém hokejovém představení také letos. Pojďme po jejich stopách.

Mistrovství světa v Praze je pro fanoušky pokaždé velkým lákadlem a v novodobých dějinách u toho Kladeňáci byli pokaždé. Rekordní kladenskou účast eviduje MS 1959, kdy se na bronzových medailích podílel trenér Vlastimil Sýkora a pěti hráčů Jiří Kulíček, Stanislav Bacílek, Jaroslav Volf, Bohumil Prošek a Jaroslav Jiřík.

František Pospíšil byl zase kapitánem týmu, který v roce 1972 dobyl zlaté medaile po 23 letech, o šest let později se František Kaberle st. a Milan Nový marně zlobili na rozhodčí, kteří Čechoslovákům sebrali branku proti Sovětskému svazu a tím zřejmě i zlaté medaile. Ty naopak dobyli v roce 1985 Miloš Hořava, Vladimír Kameš a Michal Pivoňka.

Od doby roztržení Česka a Slovenska náš tým na domácím MS na zlato čeká. V roce 1992 dobyl s Drahomírem Kadlecem v sestavě aspoň bronz, v roce 2004 nabitá sestava v čele s Jaromírem Jágrem však padla ve čtvrtfinále s USA, ač právě Jágr vstřelil dvě branky. Dvakrát skóroval také ve čtvrtfinále na MS 2015. Tehdy jeho vítězný zásah do sítě Finů vstoupil do historie, ale na medaili to nestačilo…

Na minulém pražském šampionátu v roce 2015 byli kromě Jágra v týmu ještě čtyři odchovanci Kladna. Velkou roli měli hlavně brankář Ondřej Pavelec, v útoku pak kapitán Jakub Voráček a hrál také Radek Smoleňák.

Letos je to jinak, přímý odchovanec v mužstvu nehraje žádný. Ale berounský Radko Gudas dlouho v kladenské mládeži hrával a má i pár startů za áčko v extralize. Počítat ho tedy můžeme. Jiří Ticháček měl k nominaci také blízko, jenže vypadl na poslední chvíli.

Jestli nemá Kladno v českém týmu moc zástupců na ledě, pak na střídačce je to úplně jinak. Hlavní kouč Radim Rulík si právě Kladeňáky vybral za asistenty, a tak na brankáře dohlíží Ondřej Pavelec, na obránce Marek Židlický a na útočníky Tomáš Plekanec.

Jak je to mimo hlediště? Tam určitě největší pozornost přitahuje Jaromír Jágr. Velká hvězda minulého šampionátu, ale celých českých hokejových dějin, sleduje šampionát pravidelně. Fanoušky pořád dráždí, chvílemi ho v O2 areně doslova nahánějí, televizní kamery ho hledají pomalu po každém českém gólu, natáčí zábavná videjka, podepisuje se fanouškům. A někteří fanoušci, kteří hokej až tolik nesledují, se ptají: „Proč vlastně už nehraje?“

Po Jágrovi budí nejvíc zájmu Jakub Voráček, ten totiž coby spolukomentátor televizních přenosů promlouvá k milionům fanoušků. A protože má neotřelýí způsob komentu a obrovské zkušenbosti z vrchlovoého hokeje, je na své pozici jako doma, i když mnozí se těšili, že ještě povede mužstvo jako kapitán právě on.

Na ledě však přece jen ještě Kladno nějaké zástupce má nebo mělo. Třeba čárový rozhodčí Jiří Ondráček řídí v Praze a Ostravě už svou několikátou mezinárodní akci.

Současní či bývalí borci Rytířů pak nastupovali ve skupině v jiných týmech. Francouz Sacha Treille dokonce dal pěknou branku silným Němcům, naopak Lotyš Eduards Tralmaks, kterému se v sezoně modrobílém dresu střelecky tak dařilo, se ve skupině nemohl trefit a hrál až ve čtvrté formaci. Nakonec jednu branku přece jen vstřelil, dokonce do sítě českého čtvrtfinálového soka – USA.

Víc prostoru dostával obránce Oskars Cibulskis, který za Kladno hrál loni a byl kritizován. V národním týmu pak ale přispěl k senzačnímu bronzu Lotyšů z domácího šampionátu a dobře hrál také letos v Ostravě. Cibulskis dal tak jako loni jediný gól, ale zase důležitý, při power-play připravil o výhru Slovensko.

A další zástupci Kladna na skvělém světovém šampionátu? V hledišti jich pravidelně usedají stovky a užívají si neskutečnou atmosféru domácího šampionátu, který dělá Česku skvělou reklamu i ve světě.