Dobře je pobavil i Milan Nový, muž, jehož sláva je v hokejovém světě Kladna tam geniální, že se ocitl i na novém obřím plakátu v nové hale, kam vedení klubu vybralo jen 12 z nekonečného počtu hvězd, které z Kladna vyšly do světa. "Za nás byl stadion úplně jiný, už jen ta světla, vždyť my pořádně neviděli. pro našed kluky je to skvělá zpráva, protože loni najezdili šest tisíc kilometrů. Teď budou doma, ve svém a budou za nimi stát fanoušci. To bude obrovská vzpruha," řekl Nový, jehož gól kdysi pomohl k výhře 1:0 nad nejlepšími profesionály Kanady. "Na ten vzpomínám nejraději, dnes takovému výsledku ani nikdo neuvěří," usmál se.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

A souhlasil s tím, co řekl před časem Jaromír Jágr, že oprava stadionu přinesla jednu příjemnou věc - staré se pěkně promísilo s novým.

"Já bych hlavně chtěl poděkovat městu a NSA (Národní sportovní agentuře), že rekonstrukci podpořily. Věřím, že se nám tady bude dařit. Že z toho bude nedobytný hrad," prohlásil pak sám Jaromír Jágr.

Dodal, že základy stadionu zůstaly stejné, ale přibyly komfortní věci. "Diváci žádají víc a víc, ale věřím, že si přijdou na svoje. Zda budou chodit dál, záleží na nás, musíme hrát atraktivní hokej. Abychom z toho udělali staré Kladno, které jsem zažil jako dítě. Kdokoliv sem přijel, věděli, že to budou mít ještě těžké, ještě než přijeli k letišti.," dodal Jaromír Jágr.

A jediná výtka? Možná cena piva. "To je jak v O2 areně," komentoval jeden z fanoušků 55 korun na půllitr, tedy pardon z čtyři deci.