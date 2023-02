Rytíři by možná o posílení kádru i stáli, ale muselo by přijít dříve. Do baráže, která se jich bude týkat mnohem pravděpodobněji než předkolo play-off, mohou naskočit totiž jen hráči, kteří mají odehráno minimálně patnáct zápasů za tým, v jehož barvách do baráže vstupují.

To nemůže stihnout ani jediná reálná posila Rytířů Karel Klikorka ze Slavie. Ten za Rytíře odehrál zatím jen tři zápasy a zbývá jich už pouze devět. Navíc by pro nebyla určitě ani Slavia, protože pokud by Klikorka nastoupil po 15. únoru za Kladno, tak by za Pražany už hrát nesměl. A také pražský klub má svoje ambice.

"Karel Klikorka však zatím za Kladno naskočit může," doplnil tiskový mluvčí Rytířů Lukáš Jůdl s tím, že je možné, že mladého obránce Středočeši ještě využijí do doby, kdy je to povoleno. Třeba v pátek proti Litvínovu.

Proč se klub neposílil dříve, vysvětlí fanouškům zřejmě majitel klubu Jaromír Jágr osobně na schůzce příští týden. Dá se předpokládat, že vysvětlení bude jednoduché: do Kladna se hráčům nechtělo, baráž pro žádného z nich nebývá oblíbenou částí sezony a raději si zahrají play-off nebo aspoň předkolo.

Pak jsou zde ještě hráči, které jejich kluby pustily do Chance ligy, ač by měli třeba navíc. Jejich kluby jsou ale často kladenskými konkurenty a posilovat je rozhodně nechtějí.

Pozitivem je jedině možnost nasazení Václava Vebera do baráže. Většinu sezony sice hostoval v Litoměřicích a ani on 15 extraligových zápasů nestihne, ale byl na soupisce Rytířů od začátku sezony a v tom případě do baráže naskočit může.