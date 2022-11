Do kladenského kempu jsou zváni všichni, kdo by se k chtěl k parahokejistům přidat. Hrát prý může každý a v každém věku. Odměnou je pro začínající parahokejisty a parahokejistky nejen radost z pohybu, lepší fyzická kondice, ale hlavně sdílení společných zážitků a noví přátelé.

O začínající hráče se na ledě v rámci Parahokejových rozvojových kempů bude starat zkušený tým reprezentačních trenérů, ale i kustod, který vybaví každého zájemce potřebnou výstrojí. „Chtěli jsme co nejvíce přiblížit možnost vyzkoušet si tento úžasný sport dalším zájemcům. Kempy zatím probíhaly v Ostravě nebo Poděbradech, což je pro někoho přeci jen daleko,“ komentuje projekt pro parahokejové nováčky koordinátorka kempů Irena Šašková z Českého para hokeje.

Od prvního sklouznutí k možnosti reprezentovat Česko v národním dresu přitom nevede ani tak dlouhá cesta. Své o tom ví třeba reprezentační útočník Václav Hečko, který si parahokej na kempu vyzkoušet a do roka už byl stabilní součástí základní sestavy české parahokejové reprezentace. „Parahokej dokáže změnit celý život. Já díky němu našel nové přátelé, sebejistotu, rodinu. Nejenže jsem na tom fyzicky neporovnatelně lépe, ale i psychicky. Mám úplně jinou chuť do života, takže jsem i já příkladem toho, že fakt stojí zato si parahokej vyzkoušet,“ hodnotil přínos kempů reprezentant Václav Hečko.

Ne každý má ale ambice dotáhnout to až do reprezentačního dresu. Ambicí Parahokejových rozvojových kempů je hlavně nabídnout možnost radosti ze sportu pro co nejvíce handicapovaných dětí, ale i dospělých. „Největší přínos pro ty děti je, že si můžou užít atmosféru v kabině, prožívání sdílených emocí. Pro ty začínající hráče je to často první zážitek ze sportu nebo z kolektivního sportu vůbec, který tyto děti s handicapem mohou vůbec absolvovat. A to je pro nás důležité, aby ty děti tu možnost vůbec měly a užily si to,“ řekl k přínosu kempů trenér parahokejistů Jan Szturc.

Možnost vyzkoušet si s parahokejem mají zájemci samozřejmě v rámci klubů, které hrají tuzemskou Českou para hokejovou ligu. Ta se aktuálně hraje v osmi městech: Karlových Varech, Praze, Českých Budějovicích, Pardubicích, Olomouci, Zlíně, Ostravě a Havířově. Mimo tato města to je ale pro další možné hráče složitější. Právě proto vyráží Parahokejové rozvojové kempy do měst, kde má hokej silné zázemí a hraje se tam nejvyšší tuzemská hokejová soutěž – extraliga. „Je důležité dostat parasport i do dalších měst a hodně nás těší propojení těchto dvou “sportovních světů”. Znovu se ukazuje, že spolupráce sportu handicapovaných a nehandicapovaných je tou správnou cestou. Naše motto zní “Sport je jen jeden” a to český parahokej naplňuje maximálně,“ dodal předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora.

Jak jim to nováčkům na ledě půjde? Možná jim poradí i Jaromír Jágr, který už s parasledgí má své zkušenosti, před rokem si ji doma za dohledu novinářů sám vyzkoušel. Organizátoři kempu zajistí také ubytování a stravu. Stačí se přihlásit na talent@parahockey.cz.

