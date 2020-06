Dva největší hokejové kluby na Kladensku hlásí nové tváře na trenérských postech. Kladenské Rytíře povede v nové sezoně spolu s dosavadním kouče Davidem Čermákem ještě nedávno elitní extraligový borec Vítkovic Jiří Burger, třetiligové Řisuty dostal pod patronát Jan Boháček. I ten kdysi hrával v Kladně, byť spíš okrajově.

Jiří Burger, bývalá legenda hokejových Vítkovic, dnes trénuje mládež doma v Kladně. | Foto: Deník / Rudolf Muzika

Kladno konečně potvrdilo změnu, o které se ve městě dost mluvilo. Tým povede opět David Čermák, tak jako v minulých dvou sezonách. S ním už ale nikoliv Jindřich Lidický (odchází k mládeži), ale nově Jiří Burger. Kladenský odchovanec hrál v Kladně jako mladý, pak se přes Vsetín dostal do Vítkovic, kde se stal klubovou ikonou. Na závěr hráčské kariéry se sice vrátil do Kladna, ale během jediné sezony mu do extraligy nepomohl. Teď se o to pokusí jako jeden z trenérů.