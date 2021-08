Jak se těšíte po roce zpět do extraligy?

V Košicích jsem si to užil, moc se mi tam líbilo. Ale i tak se do Čech vracím rád. Těším se na Kladno. To, že jsem tady podepsal, považuji za posun ve své kariéře. Ale ani na to Slovensko nedám dopustit.

Kladno asi čekají hlavně záchranářské práce. Mohlo by to pro vás být také motivací?

Určitě nepůjdu do sezony s tím, že bychom se jen zachraňovali. Je to nová výzva. Naopak do toho jdu tak, abychom byli co nejúspěšnější tým. Na záchranu či naopak na to nemyslím.

V obraně mohou nastupovat až čtyři cizinci. Jak se v takhle mezinárodní obraně cítíte?

Ti kluci, cizinci, jsou super. Ale za sebe musím přiznat, že se ještě musím trochu naučit víc anglicky. Ale na ledě je to úplně v pohodě. Myslím, že i do kabiny zapadli skvěle. Snad to bude šlapat i nadále.

Mám vás zafixovaného hlavně jako defenzivního specialistu. V Jihlavě jste ale zaznamenal nahrávku a nebylo daleko ani ke gólu. Mohou se fanoušci těšit, že třeba přidáte bodů více?

Celou dobu, než jsem odešel na Slovensko, jsem plnil roli defenzivního obránce. Ale na Slovensku, i předtím v dorostu a juniorce jsem byl ofenzivním bekem. Ale přechod do áčka v Litvínově byl těžký. Byli tam jiní borci z obrany, kteří hráli ofenzivně. Na Slovensku jsem si mohl trochu zaútočit a rád bych v tom pokračoval i v Kladně.

Přípravné zápasy sice teprve začaly, ale dá se příprava nějak hodnotit?

Ty tréninky jsou náročné. Přes léto, přes červen a červenec jsou i dost dlouhé. Ale teď už na ledě začínáme dělat i taktiku. Možná to teď může vypadat, že jsme unavenější, ale v lize nám to pomůže a zúročíme to.

Tak alespoň že už se zase hraje, že?

No to tedy (usmívá se). Letní dřinu, běhání, to opravdu rád nemám. Tak je fajn, že už můžeme hrát. A že se na tribuny vracejí diváci.

Jan Šejhl