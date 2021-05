Mohl byste zhodnotit celou finálovou sérii?

Teď jsou neskutečné pocity a hodnotí se to těžko… Ani nevím, jak to popsat. Jsem neskutečně rád, že jsme to zvládli. Ale musím smeknout před Žukovem. Takhle dobrého gólmana jsem dlouho nezažil. Teď jsme ale vyhráli a myslím, že budeme slavit (směje se).

Našli jste v posledním zápase konečně recept na jihlavského brankáře Žukova?

Myslím, že se nám série s Jihlavou úplně nepodařila. Měl jsem tam šance. Nejen já, ale prostě nám to tam nepadalo. Dal jsem jediný gól. Dá se říct, že jsem byl v pr**li s nohama. Byly v tom velké emoce. Vše v tom bylo zamíchané. Ale dohráli jsme to jako tým a zvládli jsme to. A vyhráli jsme!

Jak moc byli cítit fanoušci, kteří na dorazili na utkání alespoň v omezeném množství?

Bylo to super. Bylo vidět, že je to úplně jiné, když vás ženou diváci dopředu. Jsem moc rád, že přišli. Patří jim velké díky. Jsem rád i za ty, co fandili jen u televize. Všem moc díky!

Po postupu v Porubě jste poněkud pajdal. Byl jste ve finále zdravotně v pořádku?

Po Porubě jsem měl problém s nohou. Naštěstí jsem to doléčil, tak to bylo už v pohodě.

Už tušíte, co s vámi osobně bude příští rok?

Neřeknu vám nic. Neřeknu vám, že tady nebudu (směje se). Řeknu, že nevím, že se rozhoduju…

Není tajemstvím, že nemáte příliš v lásce otázky na vaši souhru s Jaromírem Jágrem…

Jo, dobrá otázka (velmi se směje). Tuhle otázku slyším poprvé. To je originální. Ještě jste se zapomněl zeptat, jak se mi hrálo s Plekym. Řeknu vám k tomu cokoliv, ale někdy jindy. (směje se)

Do Kladna jste přišel krátce před uzávěrkou přestupů. Jak svůj příchod hodnotíte?

Přestoupit do Kladna, to je asi nejlepší krok, který jsem v mé kariéře mohl udělat. Jsem moc vděčný za šanci, kterou jsem dostal. I za to, že jsem se relativně chytnul. Jsem hrozně rád. A jedeme dál.

Na Kladno byl v posledních dnech mediální hon mimo jiné i kvůli fanouškům. Vnímal jste ho?

Ježiš Maria, to byly největší blbosti, co se může psát. Kdyby Jihlavští vyhráli základní část, tak hrajeme u nich a diváky tam mají také. To bych vůbec nebral. Za druhé oni vždycky vyhráli u nás. Takže kdo říká tyhle věci, tak je největší uplakánek.

Jan Šejhl