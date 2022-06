Neodkladná zásadní rekonstrukce stadionu včetně výměny střechy v havarijním stavu byla odsouhlasena v květnu roku 2020 a zahájena po konci loňské hokejové sezony. Kvůli problémům se statikou při realizaci staré stavby, které se ukázalo až po odkrytí staré střechy, i růstu cen ve stavebnictví, se její celková cena vyšplhala na zhruba 470 milionů korun. Kromě města a NSA se na ní měl podle předvolebních slibů podílet i Středočeský kraj, který ovšem po změně ve vedení dal od deklarovaných příslibů ruce zcela pryč s tím, že si město Kladno o dotaci nepožádalo. „Pokud si vzpomenu na jednání na kraji a osočování, jak jsme neschopní podat žádost a podobně, tak to zpětně vyvolává úsměv. Nicméně na rozhodnutí kraje jsme nebyli závislí, a stadion dokončujeme tak jako tak,“ zopakoval Milan Volf.

Rekonstrukce zimáku: vzduchotechnika je téměř hotová, co pružné mantinely?

Hejtmanka Petra Pecková se už v lednu útokům města bránila. Podle ní předešlé vedení a jeho hlavní postava krajského úřadu Jaroslava Pokorná-Jermanová nezanechaly na úřadě žádnou písemnou zprávu o dotaci na rekonstrukci stadionu a dokonce ji zřejmě ani neprojednávaly. "Kontaktovali jsme tři předchozí vedoucí oddělení sportu. Ani jeden neví o jakékoliv žádosti města. Je mi líto, ale takhle se vícezdrojové financování stamilionové investice nepřipravuje," ostře se bránila Petra Pecková, mezi níž a primátorem Milanem Volfem to vře i kvůli jiným kauzám jako je táhnoucí se oprava komunikace mezi Kladnem a Švermovem.

Rekonstrukce stadionu se blíží ke svému konci, kolaudace by měla být podle některých zpráv v červenci, podle jiných v srpnu. "Měli bychom to stihnout. Další problém ale nastal v tom, že je v rekonstrukci i druhá plocha. Na začátku sezony si budeme muset najít stadion, kde budeme trénovat nejen my, ale i naše mládež. Je to problém, ale byla to další věc, která se nedá odkládat. Pevně věřím, že do prvního zápasu bude zimní stadion k dispozici," prohlásil minulý týden majitel Rytířů Jaromír Jágr

Zimní stadion v Kladně byl do současné podoby vystavěn v roce 1959 a až do nynější rekonstrukce, která bude dokončena v září před startem extraligové sezony, prošel jen několika dílčími úpravami. Stadion kromě klubu Rytíři Kladno využívají PZ Kladno, další amatérské a mládežnické oddíly i školy. Po rekonstrukci může stadion sloužit také k pořádání kulturních akcí a mimo lední hokej a krasobruslení hostit další sporty.

Kladno je na rekonstrukci samo. Středočeský kraj na zimní stadion nepřispěje