Ale zpět k turnaji, v němž Švýcaři neměli moc štěstí. První dvě utkání se Skalicou i Kladnem sice zremizovali, ale shodně padli po nájezdech. A protože Kladno i Skalica jasně porazily čtvrtý tým z Letohradu, bylo jasné, kdo bude v nedělním finále. „Švýcaři hráli výborně, byl to skvělý zápas, v němž vyrovnali těsně před koncem. „Naštěstí jsme dali dva ze tří nájezdů, takže super,“ hlásil autor jednoho z nich Ondřej Pražák (druhý byl Martin Špaček).

Švýcaři si udělali radost aspoň v neděli ráno, kdy ve vloženém přáteláčku porazili Kladno 2:1, pak ovšem v regulérním utkání o třetí místo podlehli Letohradu a skončili poslední.

Kladno spasil ve Šluknovském výběžku dorostenec Blažek v nastavení

Vítězem se stali domácí borci, mezi které se vrací zkušený útočník Daniel Hnízdil a zkoušeli i pár dalších mladších posil. Třeba Adam z Kova se jevil velmi dobře. „Nové hráče představíme tento týden. Přivést jsme je museli, protože někteří v létě skončili a museli jsme doplnit kádr,“ vysvětlil místopředseda klubu Milan Maršner s doplněním, že skončili reprezentační obránci Kudela (přerušil kariéru a možná pomůže mateřskému Vsetínu) a Hrabár (vrátil se do Berouna, kde trénuje mládež). Hrát nebude ani útočník Schnaubelt, jenž dostal disciplinární trest na 10 měsíců za faul na hráče Pardubic. „Vypěnit jsem neměl, ale mým dětem nikdo nadávat nebude,“ říkal na svou obranu borec, který v Páňa Cupu nastoupit směl a finále načal pěkným gólem.

Jeho tým nakonec po pěkné bitvě porazil slovenského vicemistra 3:1 a vrátil mu loňskou prohru. „Povedlo se nám vyhrát, turnaj byl navíc hodně dobře obsazený. Samozřejmě nám pomohlo pár nových kluků a měli jsme výbornou přípravu,“ chválil Ondřej Pražák, autor vítězného gólu finále a nejlepší útočník turnaje.

Ten pochválil i nového trenéra Slavomíra Švancara, který v létě nečekaně nahradil po šestnácti letech Drahomíra Kadlece, ikonu klubu. „Nebudu lhát, když řeknu, že to byl šok. Vždyť někteří kluci měli Drahoše Kadlece jako trenéra i patnáct roků, já osobně asi deset. Jenže tak to ve sportu chodí, teď je tu s námi Sláva (Švancar), což je také perfektní trenér a rychle k nám zapadl,“ chválil Pražák.

Jeho tým už v sobotu čeká zápas naostro, v extralize přivítá Karvinou. A on i Slavomír Švancar v rozhovorech těsně po finále tvrdili, že Kladno má zase nejvyšší ambice. „S ohledem na to, co Kladno v hokejbalu vybudovalo, nemohu chtít nic jiného než titul. Mimochodem o nabídce klubu jsem přemýšlel zhruba pět minut, je to pro mne čest,“ prohlásil Mostečák a bývalý skvělý reprezentant.

Ondřej Pražák doplnil, že Švancar titul sám udělat nezvládne. „Budeme muset hlavně my. A máme každoročně stejné cíle i motivaci. Uvidíme, jak to půjde letos, ale budeme mít zase ty nejvyšší ambice,“ dodal štírek původně ze Vsetína, který v Kladně zdomácněl a letos při premiérové účasti na MS v Kanadě přispěl k českému stříbru.

