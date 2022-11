Hostům se sice uzdravil kapitán Plekanec a dal jejich jediný gól, ale zaostávali ve všem. Včetně koncovky, protože několik výrazných šancí měli, ale většinou s nimi naložili špatně. „Oproti Olomouci jsme udělali víc chyb a Sparta má kvalitní tým, který tohle dokáže potrestat,“ uznal kladenský Tomáš Plekanec.

Zdroj: Jaroslav Keimar

První třetina ještě pro Spartu nedopadla ideálně. Sice si vytvořila brzy jednogólový náskok, když E. Thorell zakončil bleskovou souhru, ale další šance sice zasela, ale sklízel brankář Rytířů Bow. Naopak velmi brzy bylo srovnáno, když Plekanec sice v brejku uklouzl, ale přesto mladému brankáři Kořenářovi, který se vrátil v létě ze zámoří, nedal šanci ranou do vinglu. „Zakopl jsem o modrou čáru nebo o kruh, a pak jsem doufal, že mi to (obránce Moravčík) nevezme hokejkou. Následně jsem do toho už jen plácl, trochu náhodně, trochu je to instikt zvednout puk,“ usmíval se po krásné brance.

Potěšil jí kladenský kotel, který stál za Kořenářovou brankou a to ještě hosté litovali velké možnosti Procházky v přesilovce. Nicméně také Sparta pořád hrozila a v tlaku pokračovala i po přestávce. A když obranná dvojka Dotchin – Slováčka nechala Horáka před bránou totálně osamoceného, měla Sparta náskok zpět.

Když následně nevyrovnal Zikmund a hlavně v jasné šance Filip, udeřili domácí potřetí. V přesilovce sice tlak neměli, jenže stačila bomba Formana, Bow ji pouze vyrazil a volný G. Thorell nerušeně zvýšil. „V útočném pásmu jsme měli výborné věci, i přesilovkách jsme měli pár šancí vyrovnat a udržet se v zápase. Bohužel to nevyšlo,“ litoval Tomáš Plekanec.

Zdroj: Jaroslav Keimar

Rytíři nenašli kloudnou hokejovou řeč ani ve třetím dějství a Pražané v pohodě ještě zvýšili Sobotkou a v oslabení Formanem na konečných 5:1.

„V 02 areně je vždycky super atmosféra, užíváme si to a je radost tady hrát. Škoda jen, že to nebylo s lepším výsledkem,“ dodal Tomáš Plekanec.

Strýc versus synovec, kdo má pravdu?

Zatímco na první tiskové konferenci po derby se setkali členové Blue Line Pavel Patera a Otakar Vejvoda, tentokrát se sešli strýc (Miloš Hořava) se synovcem Pavlem Skrbkem. Ten uznal, že domácí zápas ovládali. „Utekl nám začátek zápasu, pak jsme se dostali do hry, ale pak mi přišlo, že Sparta kontrolovala víceméně celý zápas. Chyběl nám tlak do brány, víc šancí,“ hlesl zklamaný Skrbek, ale strýc ho utěšoval. „Dali jsme sice rychlý gól, ale zbytek třetiny bylo Kladno lepší a můžeme děkovat gólmanovi, že jsme nedostali víc gólů než jeden. Rozhodující byla druhá třetina, kde jsme se zlepšili a dali dva tečované góly,“ mínil Hořava a dodal, že třetí dějství už odehráli zezadu, protože věděli, že hosté budou v presu.

Výsledky Sparty vůbec nepřeceňuje, jak je jeho dobrým zvykem. „Tři výhry jsou skvělé, ale tři zápasy jsou hrozně málo, abychom mluvili o zlepšení. A že jsme dostali jen tři branky? To je většinou výborným výkonem gólmanů,“ hlásil původem Kladeňák a pochváli fanoušky v plné hale. „Byli úžasní, náš nejlepší hráč!“

Zdroj: Jaroslav Keimar

Sparta Praha – Rytíři Kladno 5:1 (1:1, 2:0, 2:0). Branky a nahrávky: 2. E. Thorell (Horák), 25. Horák (E. Thorell, Jandus), 35. G. Thorell (Forman, Jandus), 52. Sobotka (Forman), 54. Forman (Horák) – 9. Plekanec (M. Procházka). Rozhodčí: Hribik, Horák – Špůr, Ondráček. Vyloučení: 4:2, využití: 1:0. Oslabení: 1:0. Diváků: 12113.

Sparta: Kořenář – Kempný, Polášek, Krejčík, Moravčík, Němeček, Jandus, Mikliš – Forman, Sobotka, Řepík – E. Thorell, Horák, Tomášek – Buchtele, Vitouch, D. Simon – Konečný, G. Thorell, Safin.

Kladno: Bow – Slováček, Dotchin, Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Babka – Procházka, Plekanec, Kubík – Brodecki, Klepiš, Indrák – Melka, Zikmund, Pytlík – Bláha, Filip, Michnáč – Beran.