Kladno vstupovalo do zápasu s drobnou výhodou. Oproti svému soupeři mělo totiž o čtyři hodiny delší čas na regeneraci mezi zápasy. Na ledě to ale nebylo vidět. Aktivitou hýřili hlavně domácí. Tu také v šesté minutě Poprad zužitkoval. Po skvělé přihrávce Mališka až před bránu stačilo Sobergovi jen nastavit hokejku a puk zapadl ukázkově pod víko.

O další rozruch se postaral host v kladenské sestavě Machač. Ten tvrdě trefil kolenem Paločka a rozhodčí ho poslali rovnou do sprch. Poprad šanci nejen že nevyužil, ale naopak kupil chyby, které vedly k trestům pro domácí. Kladnu tak nabídli i krátkou přesilovku pět na tři. Kladno se prosadilo až při rovnovážném počtu hráčů na ledě. Kvalitní přihrávku od Michnáče proměnil v premiérový gól za Kladno Lotyš Sotnieks, který v zápase nosil i kapitánské céčko.

Srazili jsme se vlastními chybami, mrzelo střelce hattricku Kubíka

Gól do šatny Poprad nijak nenahlodal a Kamzíci se i dál prezentovali sympatickým výkonem. Odměna v podobě gólu na sebe nenechala dlouho čekat. Je třeba ale dodat, že k tomu jim pomohl i kladenský nedůraz. Po střele Meliška stál před bránou nikým nebráněný Valigura, který už puk snadno dorazil.

Kladno se na ledě stále hledalo. Svůj kousek štěstí taky našlo, když Beran přihrál před bránu Indrákovi. Tomu se v přípravě gólově daří, a tak přidal už pátý gól přípravných zápasech. Po dvou třetinách tak měly oba týmy k poháru pro třetí tým stejně daleko.

I v poslední části zasáhl do osudu utkání domácí obránce Meliško. Tentokrát ale tak, jak si to jistě nepřál. Právě při jeho vyloučení rozjeli svou kombinaci Plekanec a Kubík. Jak bývá zvykem, Plekanec nahrával a Kubík nedal brankáři Petersovi šanci.

Vejvodu návrat domů lákal, na bitku s Popradem už moc nevzpomíná

Závěr utkání poznamenala nervozita obou stran, ze které vyplývaly nedovolené zákroky. Když Kladno se Kladno mohlo uklidnit přesilovkou, nesmyslný zkrat v podobě nesportovního chování předvedl obránce Dotchin. V Popradě tak bylo k vidění drama až do poslední minuty. V ní měl Poprad ještě několik nebezpečných šancí, naopak přes celou do prázdné brány to zkusil Brízgala. Odkrytou klec trefil nakonec až Matyáš Filip.

Kladno tak porazilo Poprad i v pohárovém zápase a zpod Tater veze pohár za třetí místo.

„Neodehráli jsme špatný zápas. Měli jsme slušný pohyb. Škoda, že jsme nevyužili víc šancí, které jsme si vytvářeli. Ale chtěl bych kluky pochválit, jak to v Popradu zvládli,“ usmíval se trenér Jiří Burger. „Viděli jsme tam sice chybičky, ale také hru, kterou klukům vštěpujeme,“ těšilo kladenského trenéra.

„Chtěli jsme tu vyhrát, ale udělali jsme chyby v koncovkách třetin. To nás stálo postup do finále,“ litoval stále sobotního neúspěchu Tomáš Plekanec.

HK Poprad – Rytíři Kladno 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 6. Soberg (Meliško, Yogan), 25. Valigura (Meliško) – 19. Sotnieks (Michnáč, Indrák), 35. Indrák (Beran, Sotnieks), 49. Kubík (Plekanec), 60. Filip. Rozhodčí: Hronský, Štefik – Konc, Knižka. Střely 23:30. Vyloučení: 7:2 + Machač 5 + do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 857.

Poprad: Peters – Vainio, Kotvan, Drgoň, Meliško, Bokroš, Brincko, Šeliga, Brejčák – Svitana, Skokan, Yogan – Soberg, Suchý, Valigura – Kundrik, Mlynarovič, Kukuča – Petráš, Paločko, Sokoli.

Kladno: Brízgala – Dotchin, Slováček, Babka, Sotnieks, Veber, Kehar – Kubík, Plekanec, Filip – Michnáč, Zikmund, Melka – Procházka, Indrák, Beran – Machač.

JAN ŠEJHL