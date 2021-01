Ostře posilují kladenští rytíři na závěr sezony, který se postupně blíží. Od pondělka se s mužstvem připravují útočníci Rostislav Marosz a Patrik Machač a oba by měli hrát ve středu, kdy Kladno vstoupí po pauze do Chance ligy zápasem v Kolíně.

Autogramiáda Rytířů Kladno v Oaze. Patrik Machač | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

S oběma hráči se počítalo už dlouho dopředu. S Maroszem došlo k dohodě už před sezonou, ale zároveň se vedení Kladna smluvilo s Vítkovicemi, že do konce kalendářního roku ho využití v extralize. Tam se rodákovi z Třince dařilo a s bilancí 7+9 byl druhý v kanadském bodování klubu za reprezentantem Dominikem Lakatošem. Marosz si už v sezoně za Kladno jednou zahrál, v Porubě se hned uvedl brankou. „Jsem rád, že mohu začít v extralize, byla to pro mě priorita, ale chci také pomoci Kladnu k postupu do extraligy,“ uvedl Marosz po svém podpisu smlouvy s Kladnem na začátku sezony.