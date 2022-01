Račuk měl údajně konflikty jak s Jakubem Strnadem, tak po Vánocích s Matějem Beranem a Jakem Dotchinem. Byť to Rytíři popřeli, jeho transfer následoval. V Prostějově už to Račuk dobře zná, hrál tu před časem roli lídra a kapitána. Většina fanoušků jeho odchod vítá, nicméně Račuk v minulé sezoně Kladnu dost pomohl do extraligy, mimo jiné dal veledůležitý gól v sedmém finále Chance ligy s Jihlavou. I proto mu klub děkuje za jeho služby.