Zápas plný zvratů na horkém plzeňském ledě nakonec hokejové Kladno zvládlo. Na začátku druhé třetiny už sice prohrávalo o dva góly, pak ale přišla snová čtyřminutovka a Rytíři výsledek otočili. Jenže zatímco ve třetím dějství sami pohrdli dvěma šancemi na definitivní rozhodnutí, domácí stav srovnali a uzmuli si bod. Ten bonusový pak Kladeňákům v prodloužení vystřelil Jaromír Pytlík, když zkompletoval hattrick gólem na konečných 5:4.

Z utkání 7. kola hokejové Tipsport extraligy Škoda Plzeň - Rytíři Kladno (1. 10. 2023) | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Utkání v Plzni odstartovalo pro Rytíře podle zažitého mustru. První nebezpečné přečíslení ještě Brízgala zlikvidoval, ale v 11. minutě po Kusého ztrátě ujel Ondřej Matýs a nadvakrát otevřel skóre zápasu. Kladno tak muselo znovu dotahovat, ale opět potvrdilo špatnou produktivitu. Rytíři měli v první části více střeleckých pokusů, třikrát si zahráli přesilovou hru, jenže rozdíl nesmazali.

„Sice jsme po první třetině prohrávali 0:1, ale říkali jsme klukům, ať pokračujeme v iniciativě. Měli jsme tam dvakrát dva na jednoho a řekli jsme si, že chceme mít iniciativu do druhé třetiny, protože jsme nehráli špatně,“ ohlédl se za první částí kladenský trenér Otakar Vejvoda.

Jeho svěřenci se ale zkraje druhé části museli bránit ve třech a i když dvojité oslabení zvládli, při standardní početní nevýhodě inkasovali z hokejky Holešinského. Jenže fantastická čtyřminutovka přinesla velký obrat, který opět započal u fantasticky hrajícího Ticháčka.

Rytíři budou v Plzni bojovat bez Frolíka. Ujčík mu vyměřil jednozápasový trest

Ten příkladně podpořil útok, za brankou soupeře vybojoval kotouč a po Jarůškově přihrávce se nadvakrát prosadil z bezprostřední blízkosti Denis Kusý. Jen o 27 sekund později si navíc do pásma nabruslil Jaromír Pytlík a přesnou ranou pod horní tyčku vyrovnal.

O chvíli později se pak individuálně prosadil před brankoviště Ondřej Bláha, který i s trochou štěstí zasunul puk za Pavlátův beton. Rytíři byli rázem na koni a v přesilovce přidali čtvrtý zásah. Ticháčkova rána od modré byla zablokovaná, ale puk propadl až mezi kruhy k Pytlíkovi, který přidal svoji druhou trefu v zápase a vyhnal Pavláta z plzeňské branky.

„Přišlo zbytečné vyhození na icing a inkasovali jsme. Potom ztráta kotouče ve středním pásmu a bylo to 2:2. Sedm minut hrůzy, kdy soupeř nejenže srovnal, ale i odskočil. Hrozně těžká situace, prohrávali jsme 2:4,“ litoval domácí kouč Petr Kořínek.

Chtěli jsme fanouškům ukázat, že na to nekašleme, usmíval se Bláha

Kladno pak navíc mohlo přidat i další góly, jenže v závěru třetiny se zvedli i domácí. Všechny střely ale zlikvidoval jistý Brízgala a když už puk spadl za jeho záda, pohotově ho odpálil z čáry Veber.

Plzeňský tlak se vystupňoval až ve třetí části a nakonec si Kladno neodpustilo klopýtnutí a ztrátu tří bodů. Po velké šanci Kusého s Klepišem snížil šikovnou tečí Lev a když v předposlední minutě Tralmaks trestuhodně netrefil prázdnou bránu, domácí srovnali. Prudkou ranou se prosadil Zámorský a poslal zápas do prodloužení.

V něm byla Plzeň dál nebezpečnější, poslední slovo si vzal ale kladenský hrdina Pytlík. Ten dostal v přečíslení puk od Klepiše a završením hattricku zajistil Rytířům bod navíc.

Problémy s produktivitou? Musíme se z toho dostat, má jasno Slováček

„Kluci se semkli a určitě je pochválíme za bojovnost, že to nevzdali a až do poslední minuty se rvali o výsledek, který se nám podařilo srovnat. Ještě tam paradoxně byla šance na konci na tři body. V prodloužení jsme neproměnili dvě obrovské šance a jak to bývá, nedáš – dostaneš, jsme inkasovali. Jsme rádi aspoň za bod vzhledem k tomu, jak se zápas vyvíjel," uvedl trenér Plzně.

„Bohužel se nám nepovedlo vyhrát za tři body, ale jsme rádi za dva," doplnil jeho kladenský protějšek.

HC Škoda Plzeň – Rytíři Kladno 4:5pp (1:0, 1:4, 2:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 11. Matýs, 23. Holešinský (Schleiss), 51. Lev (Zámorský), 59. Zámorský (Holešinský) – 25. Kusý (Jarůšek, Ticháček), 25. Pytlík, 28. Bláha (Slováček), 32. Pytlík (Ticháček), 64. Pytlík (Klepiš, Slováček). Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Rozhodčí: Jeřábek, Jaroš – Brejcha, Gerát.



HC Škoda Plzeň: Pavlát (32. Hlavaj) – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Dujsík, Piskáček, Jiříček, Malák – Holešinský, Mertl, Matýs – Benák, Lev, Rekonen – Schleiss, Jansa, Pour – Straka, Hrabík, Dvořák.

Rytíři Kladno: Brízgala – Dotchin, Hejda, Ticháček, Martenet, Slováček, Veber – Tralmaks, Plekanec, Melka – Jarůšek, Klepiš, Kusý – Bláha, Pytlík, Strnad – Procházka, Babka, Beran.