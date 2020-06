Košarišťan pochází z Dolného Kubína. Tak jako loňská posila Kladna Martin Réway, se kterým v mateřském klubu také společně nastupovali. Už v předminulé sezoně se dostal do slovenského národního mužstva a hned při premiéře vychytal Němce na Německém poháru. Nepustil ani jeden gól!

Pouze on a zmíněný loňský gólman Kladna Denis Godla nastoupili loni za slovenský tým dvakrát, zbylé trio Rybár, Tomek a Konrád jen jednou.

V košickém dresu, v němž se sešel loni s kladenským odchovancem Davidem Růžičkou, udržel 185 cm vysoký Košarišťan ve 42 zápasech 5 čistých kont (jen Tomáš Vošvrda měl o jedno víc a Kanaďan Barry Brust stejně).

Ale co bylo jeho rozhodně nejlepší specialitou, to byly samostatné nájezdy. Absolvoval jich v sezoně osm a hned sedm jich bylo vítězných! Košice na nájezdy padly jen Banské Bystrici (kterou kdysi Košarišťan dovedl do finále extraligy). Andrej pustil v ročníku jen pět nájezdů ze čtyřiceti tří – to je úspěšnost 88,4 procenta.

Košarišťan rád hraje s pukem, rozehrává. To ho baví.

Uvidíme, jak mu to půjde v Kladně, na první pohled se tenhle příchod, který brankář stvrdil včera v noci (a hned zase odcestoval domů) jeví velmi zajímavě. „Beru to jako novou výzvu a jsem rád, že si vyzkouším hokej v jiné zemi, těším se na to. Do nové sezony půjdu s mnoha očekáváními a věřím, že se nám bude co nejlépe dařit, a že se nám podaří i postoupit do nejvyšší soutěže,“ řekl Košarišťan klubovému webu Rytířů, s nimiž se prý dohodl velice rychle, byť zprávy o jeho příchodu probleskovaly 14 dnů. „Ano, ale opravdu to byl rychlý proces. Já ke všemu v těchto dnech nemám moc času, protože prodávám byt a s tím je spojeno mnoho starostí. I proto jsem o Kladnu zatím nestačil ani mluvit třeba s již zmíněným Denisem Godlou, se kterým se znám z reprezentace. Určitě se s ním ale spojím,“ ujišťuje Košarišťan, jemuž se líbilo jednání s klubem. Nabídka byla velmi seriózní a že si mohu zahrát s Jaromírem Jágrem, to je bonus," dodal nadějný gólman.

Jak se bude povzbuzovat?

Fanoušci Kladna už pár dnů tušili, že novou posilou bude právě Andrej Košarišťan. A přemítali, jak ho vlastně budou vyvolávat. Příjmení je příliš dlouhé a pro Čechy na pokřik trochu kostrbaté a vyvolávání křestního Andrej, Andrej mnozí předem zavrhli. Těžko říci proč… Musíme se nechat překvapit, čím slovenský brankář kladenského fanouška osloví.