V posledním přípravném utkání před baráží přivítali kladenští hokejisté B-tým Pardubic. Do kladenské branky se po absenci vrátil kanadský brankář Landon Bow. Ofenzivní podívané kraloval Matěj Beran, který zaznamenal hattrick. Kladno tak generálku na baráž zvládlo dobře a pozitivně se naladilo před nejdůležitějšími zápasy sezony.

Kladno (v modrém) porazilo v přípravě vysoko Pardubice B. Matěj Beran nasázel hattrick. | Foto: Foto: Roman Mareš

Oba týmy vletěly do hry naplno. Už ve třetí minutě otevřel skóre Matěj Beran. Domácí však už po 42 vteřinách zmrazil rychlým vyrovnáním Ondřej Rohlík. O další vedení Kladna se postaral opět Beran doklepnutím puku za Nečasova záda.

Poté jako by hru na chvilku hru zbrzdil falešný požární poplach. Hru ale nepřerušil a kanonáda tak mohla pokračovat. Po přesných zásazích Zikmunda (trefil se ukázkově pod víko), Sotniekse, Pytlíka a na druhé straně opět Ondřeje Rohlíka svítilo na kostce už zajímavé skóre 5:2. Ještě před koncem první třetiny se mezi střelce mohl zapsat Babka. Jeho střela skončila jen na tyčce.

I po změně stran byla k vidění ofenzivní show. Napomohlo k tomu vyloučení Pavlaty. Kladno ukázalo svou klasickou přesilovku, kdy po 12 vteřinách početní výhody pálil Kubík. Těsně před půlkou oba týmy vystřídaly brankáře. Hostujícího Červinku záhy přivítal Michnáč, který se prosadil v samostatném úniku.

Poté ukázal svou platnost Beran, který díky svému důrazu před bránou zkompletoval hattrick. Pokud to měla být ukázka formy před baráží, tak se soupeř má na co těšit.

Závěrečná část se už hlavně dohrávala. Kladenskému zimnímu stadionu na chvíli zatrnulo, když po nárazu do mantinelu zůstal ležet Martin Kehar. Kladenský srdcař se sice těžko zvedal, ale po chvíli byl zpět na ledě.

Protože kromě střely ex-kladenského Urbana vše končilo pouze ve výstrojích obou brankářů, fanoušci se bavili hlavně mezi sebou. Skromná, ale o to hlasitější, skupinka hostujících fanoušků si vyměnila několik pokřiků s domácím kotlem. Kladno se ale dobře naladilo na nejdůležitější část sezony.

Sice jsme dali osm gólů, ale čtyři jsme dostali. Ta hra dozadu nebyla dobrá. Byly tam velké chyby. Pardubice přijely s mladým mužstvem. To se v baráži nesmí stávat,” zlobil se domácí trenér Miroslav Mach. “Máme ještě týden do baráže, tak to musíme dát do kupy. Můžeme trénovat, co chceme. Ale když hráči nedají gól, my je to nenaučíme. Musíme se zaměřit na obranu,” doplňuje Mach. A koho by si přál do baráže? “My si nemůžeme vybírat. Kdo na nás vyjde, toho musíme porazit.”

“Pokud naši mladí hráči jsou soudní, tak v Kladně viděli, co jim chybí k tomu, aby se stali lepšími hokejisty. Rychle jsme dostali pět gólů, to utkání poznamenalo. Kladnu bych chtěl popřát, aby pro ně nejdůležitější část sezony dopadla dobře,” přidal své hodnocení pardubický trenér Václav Baďouček.

Rytíři Kladno – Dynamo Pardubice B 8:4 (5:2, 3:1, 0:1).

Branky a nahrávky: 3. Beran (Pytlík, Slováček), 5. Beran (Slováček), 14. Zikmund (Ticháček), 14. Sotnieks (Michnáč), 16. Pytlík (Ticháček Beran), 24. Kubík (Plekanec, Cibulskis), 31. Michnáč, 38. Beran (Bláha, Pytlík) – 3. Rohlík O. (Urban), 15 Rohlík O., 36. Rouha (Pochobradský, Herčík), 44. Urban (Zeman). Rozhodčí: Ondráček, Dundr – Koželský, Řešátko st.. Tresty 3:1, využití 1:0. Diváci: 387.

Kladno: Bow (od 30. Brízgala) – Babka, Kehar, Ticháček, Cibulskis Sotnieks, Slováček – Jágr, Plekanec, Kubík – Indrák, Klepiš, Brodecki – Zikmund, Filip, Michnáč – Bláha, Pytlík, Beran.

Pardubice B: Nečas (od 30. Červinka)– Tvrdík, Zdráhal, Hanousek, Koudelka, Bukač, Hebek, Kubíček, Kaštánek – Urban, Pochobradský, Rouhlík O. – Matýs, Zeman, Kaplan – Herčík, Rohlík M., Rouha – Paleček, Pavlata.

Jan Šejhl