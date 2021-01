Po menším zranění hrál opět Jaromír Jágr a hned v první třetině ukázal Miškářovi, jak se pracuje s pukem na pětníku, jeho ruce jsou prostě dokonalé. Herně ale vyšel začátek lépe hostům. Beranovi ještě tutovku chytil Košarišťan, nicméně další nedobruslený únik Litoměřic už brankou skončil. Paradoxně se na ní podíleli tři borci druhého útoku, kteří prošli kladenským dresem: akci Procházky s Jánským zakončil mladík Urban.

Rytíři mohli vyrovnat Melkou, puk ale skončil na čáře. "Tonda (Melka) říkal, že si myslí, že to byl gól. Ale těžko říct. Rozhodčí u toho stáli blízko, tak asi moc dobře věděli, jestli to byl gól nebo ne. Litoměřicím taky jeden gól neuznali, tak se to vykrátilo," mávl rukou Nicolas Hlava.



Smutek na domácí střídačce vydržel jen před reklamní blok, okamžitě poté Račuk nabil Maroszovi a ten zblízka srovnal. Plekancův útok pak skóroval ještě jednou, jeho šéf ale evidentně zahrál rukou a házená se aktuálně v ČR nenosí.



Také ve druhé části Kladno diktovalo tempo, ale dvě obrovské šance měli také hosté. Jenže ještě předtím hrubě chybovali při vlastní přesilovce a v téhle sezoně neobyčejně produktivní Pitule jasně naznačil Královi, že přílišné otvírání betonů se nevyplácí. Na druhé straně přišly zmíněné tutovky Severočechů. Po chybě nové posily Suchánka pálil zblízka Svoboda, Košarišťan ale předvedl vysokou kvalitu. Proti pokusu Urbana zasahovat nemusel, šel mimo. Stejně mířil i Machač pár vteřin před klaksonem.



Mrzelo ho to ve třetí části, kdy hosté směrem dopředu hodně přidali a zkušený T. Svoboda po akci první útoku ve 49. minutě vyrovnal. Kladenští přitom do třetí části přišli s návratem Jágra do Plekancovy formace. Nakonec však nemuseli mít body žádné. Naštěstí pro ně Procházka po pěkném úniku mířil mimo a Miškář dokonce Košarišťana překonal. Rozhodčí gól uznali, ale pak viděli na kostce záznam a přestupek hostujícího hráče. A gól k nelibosti hostů odvolali.

Místo toho udeřilo na druhé straně. Bombu Suchánka našel v klubku těl Melka a zasunul puk na místo určení. Litoměřice ještě zkusily power play a po faulu Hlavy měly dokonce dva hráče navíc, ale tlak nevyužily.



"Opět jsme měli kolem třiceti střel a dali jen tři góly, koncovka nás teď tlačí. I proto jsme Jardu Jágra zkusili vedle Tomáše Plekance, abychom s tím něco udělali a odskočili na dva góly" říkal po utkání kladenský asistent trenéra Jiří Burger. Zároveň uznal, že ve třetí části už převaha Kladna zmizela. "Nakonec jsme ten rozhodující gól dali, a že jsme předtím inkasovali původně uznaný gól? Hned se nám zdálo, že tam byla vysoká hůl," dodal Burger.



Hostující Daniel Tvrzník před zápasem říkal, že si jeho tým na Kladno věří. Oprávněně. "Ale začátek se nám nepovedl, stav 1:1 po první třetině byl pro nás milosrdný. Za stavu 2:2 tam byl uznaný neuznaný gól. Nechci o tom polemizovat, bohužel jsme pak udělali chybu při obraně standardní situace a inkasovali. Je to škoda, ale zase si našich deset juniorů zahrálo proti legendám českého hokeje Jágrovi a Plekancovi, to je skvělé," těšilo Tvrzníka.



Že druhou formaci složili trenéři Severočechů z bývalých hráčů Kladna, to je je prý náhoda. "Odchovancem je jen Tomáš Urban a jsme rádi, že je v týmu a jak poctivě přistupuje k hokeji. není náhoda, že je ve formaci s velezkušeným Jánský a zkušeným Procházkou. Snad mu náš proces pomůže," dodal Daniel Tvrzník.

Nicolas Hlava mínil, že hosté Kladno nezaskočili. "Jsou to prostě mladí kluci, kteří bruslí, lítají. Když pak přijede třeba Vsetín, hrají víc hokej. A když můžeme hrát hokej, tak nám to sedí víc než naháněná. Nicméně my máme s Kladnem nějaký cíl a je jedno, s kým hrajeme. Musíme porážet každého," zakončil Hlava.

Rytíři Kladno – HC Stadion Litoměřice 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).



Branky a nahrávky: 11. Marosz (Račuk, Guman), 28. Pitule (Hlava) – 7. Urban (Procházka, Jánský), 49. T. Svoboda (Miškář, M. Beran), 59. Melka (Suchánek). Rozhodčí: Souček, Micka – Jindra, Bělohlav. Vyloučení: 3:2, navíc Hlava (K) na 10 min. Bez využití. Oslabení: 1:0. Diváků: 0.



Kladno: Košarišťan – Frye, Mikliš, V. Sorokin, Ticháček, Kehar, Suchánek – Kubík, Plekanec, Melka – Guman, Marosz, Račuk – Filip, Machač, Jágr – Hajný, Pitule, Hlava.



Litoměřice: Tomáš Král – Marcel, Baláž, Kremláček, J. Holý, Jebavý, Černohorský – M. Beran, Miškář, T. Svoboda – Procházka, Konečný, Jánský – L. Stehlík, Urban, Pajer – Jindra, Soukup, Berka.