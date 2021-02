Machala s reprezentační osmnáctkou slavně vyhrál v roce 2016 Hlinka Gretzky Cup, hrál na MS osmnáctek i dvacítek. V Pardubicích zazářil v baráži v roce 2018, kdy byl vidět i v zápasech proti Kladnu, celkem tehdy zaznamenal v 11 zápasech 8 bodů (2+6).

Nicméně v základní části už to několikátý rok po sobě Machalovi drhne, neboduje a vedení Dynama ho na podzim poslalo na hostování do Vrchlabí. Tam sice odehrál kvůli zranění jen 7 zápasů, ale získal v nich sedm bodů. Do sestavy se vrátil v posledních dvou duelech a v těch urval 5 bodů! Formu tedy má.

Ve středu si tak mohl za horaly zahrát proti Kladnu, ale vypadá to, že bude stát na opačné straně.

Jaromír Jágr posílil letos před uzávěrkou přestupů tým nejvíc za dobu, co stojí v čele klubu. Do kádru získal v novém roce útočníky Rostislava Marosze a Patrika Machače, obránce Jakuba Suchánka uvolněného z Českých Budějovic, Američana Luca Snuggeruda a teď ještě Machalu.

Do posledních chvil se zajímal také o volné brankáře na trhu, aby doplnil dvojici Košarišťan – Brízgala. Nakonec to bude pardubický Vojtěch Nečas, který je ovšem pouze pojistkou a s týmem nebude ani trénovat.