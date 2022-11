Oba celky šly do derby po reprezentační pauze kompletní, to je málo vídané. Za domácí dokonce poprvé v sezoně naskočil Jaromír Pytlík, dost na něj spoléhají.

Nicméně šancí v první třetině moc k vidění nebylo. Ale když už, tak byly obrovské. Tu domácí lapil Filipovi skvěle Krošelj, na druhé straně v tisíciprocentní tutovce netrefil Pýcha z metru prázdnou kasu.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Rytířům vyšel úvod druhé části, kdy se štěstím vstřelili vedoucí gól. Babka nahodil puk před branku, kde operoval Klepiš a puk se odrazil za nebohého Krošelje. Zdálo se, že od Klepiše, nicméně opakovaný záběr potvrdil, že si vlastence poslal do kasy Závora. Pro Jakuba Babku to byl první extraligový zásah v kariéře. "Jse rád, že už konečně přišel a že byl šťastný, to tak u prvních gólů často bývá. Hlavně, že už ho mám za sebou, škoda jen, že nestačil na výhru. Vedneí jsme udržet mohli," litoval zadák Kladna.

Hosté po jeho trefě dál dlouho naráželi na pevnou obranu Rytířů, kteří se ubránili v pohodě i ve dvou oslabeních těsně po sobě.

Nehrála se sice klasická defenzivní partie, ale obrany fungovaly opravdu dobře, o čemž svědčí poměr střel ve druhé části – 6:4.

Zásadní moment zápasu přišel ve třetí třetině, kdy rozhodčí odhalili Dotchinovu sekeru mimo hru, dali Kanaďanovi trest ve hře a hosté pětiminutovou přesilovku přes úvodní únik Plekance využili – z první pálil dokonale reprezentant Kousal.

V prodloužení byla lepší Boleslav. První tutovku ještě Kousalovi lapis skvělý Bow, ale na další Kantnerovu už nestačil.

Hostující trenér Ladislav Čihák byl spokojen, utkání označil za absolutně nejtěžší v sezoně. „Měli jsme za sebou sérii porážek, zraněné hráče. Teď je potřeba nakopnout zase tým, aby pracoval a šel si za vítězstvími. Udělali jsme pro úspěch maximum, trénovali na užším hřišti, které v Kladně mají,“ hlásil kouč Boleslavi, podle něhož tým nepoložily ani zazděná šance Pýchy či smolný inkasovaný gól. „Nezabalili jsme to, konečně jsme si pomohli přesilovkou. Viděl jsem na klukách touhu po vítězství, zakřičet si v kabině. Jsou to diamantové body, klukům patří dík.,“ dodal Čihák.

Otakar Vejvoda mínil, že oběma týmům chyběl po pauze trochu timing. „Soupeř tam měl obrovskou šanci do prázdné, Bowsie to skvěle chytil. Do poslední třetiny jdeme jak se má hrát, ale pak máme devět minut trestu, to rozhodlo,“ byl rozmrzelý a okomentoval i příchod Pavla Skrbka na lavičku, z něhož si bývalý obránce dělal legraci, že je maskotem. „Bude mít na starosti beky a obrannou třetinu, rozhodně není maskotem,“ usmál se Otakar Vejvoda.



Rytíři Kladno – BK Mladá Boleslav 1:2 PP (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1). Branky: 22. Babka (Melka, Zikmund) – 50. Kousal (Aberg, Pýcha), 62. Kantner (Kousal). Rozhodčí: Hribik, Kika – Klouček. Šimánek. Vyloučení: 4:3, navíc Dotchin (K) na 5+OK. Využití: 0:1. Diváků: 3482.

Kladno: Bow – Slováček, Dotchin, Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Babka – M. Procházka, Plekanec, Kubík – Michnáč, Klepiš, Zikmund – Melka, Indrák, Pytlík – Beran, Filip, Brodecki.

Mladá Boleslav: Krošelj – Pýcha, Pláněk, Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Stříteský, Štich – Kantner, O. Najman, Åberg – Šťastný, Fořt, J. Stránský – M. Beránek, Závora, P. Kousal – Kotala, Bičevskis, Eberle.