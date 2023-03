Po roce dorazilo hokejové Kladno na přípravu před baráží do Kolína. A stejně jako před rokem se radovali domácí Kozlové. Kladnu toho moc nevycházelo a vstřelilo pouhé dvě branky. U obou, v prvním případě dokonce jako střelec, byl na ledě Ondřej Bláha. „Měli jsme plnit nějaké věci, které bychom chtěli využít v baráži. Ale to jsme neplnili,“ štvalo dvaadvacetiletého útočníka.

Ondřej Bláha | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Jak se dá hodnotit zápas s Kolínem, ukázal vám něco?

Nenapovědělo to vůbec nic. Byl to jen přátelák, abychom byli v zápasovém tempu. Protože prvoligové týmy jsou ve velkém tempu, nesmíme z toho vypadnout ani my. Je těžké to hodnotit, byla to příprava. Měli jsme plnit nějaké věci, které bychom chtěli využít v baráži. Ale to jsme neplnili. Dopadlo to tak, jak to dopadlo

Vaše lajna byla u obou kladenských gólů. Jak to může pomoct pro sebevědomí?

Pomůže, nicméně jsou to jen malé podíly. Na své bodování v přátelácích opravdu nekoukáme.

Bylo na Kolínu třeba vidět, že hráči hrají o šanci zahrát si ještě letos v extraligovém play off?

Musí být v zápřahu, kdyby si je Hradec vytáhl. Ukázat se asi chtějí, ale vůbec bych to nehodnotil.

Minulý rok bylo jasné, jak bude příprava před baráží vypadat. Letos se o tom ale tolik nemluví. Jak tedy vypadá váš běžný den?

Je to náročné. Trénujeme ráno, kdy máme hodinu a čtvrt trénink na ledě. Potom posilovnu. Je obtížné, abychom z toho nevypadli. Takže máme kondiční a silové tréninky. Minule se jelo do Liptovského Mikuláše, který také hrál baráž. Teď bohužel na Slovensku nikdo takový není.

Sledujete play off Chance ligy?

Určitě všichni koukáme. Já sám koukám nejvíc na Vsetín, kde mám bráchu. Všechny čtyři týmy v semifinále první ligy jsou silné. Bude to kvalita, ať už to vyhraje Vsetín, Zlín, Třebíč či Prostějov. Uvidíme, kdo na nás půjde.

Řešíte to třeba i se Štěpánem?

Sem tam si zavoláme, ale moc často ne. Čas na to není. On teď řeší úplně jiné věci. Má hokej, řeší svatbu, která ho čeká v dubnu. Takže toho je spousta a na telefonování tolik prostoru není.

Osobně byste si v baráži Vsetín přál nebo byste se rodinné konfrontaci raději vyhnul?

Rád bych ho potkal v baráži. Tak snad postoupí, ať je to vyhrocenější a pro naši rodinu zajímavější.

Jan Šejhl