Rytíři porazili Litvínov v baráži o extraligu 8. dubna 2018 (2:1), ale kdybychom chtěli hledat jejich poslední vítězství nad tímto sokem v základní části, museli bychom až do 2. března 2014, kdy vyhráli na severu Čech 3:2.

Chemici měli navíc na chomutovském zimním stadionu dokonalou podporu fanoušků, kteří to mají z Litvínova jen kousek. Možná i proto začali lépe, ale Kladno brzy hru srovnalo a mělo svoje šance. Brankáři ani diváci se rozhodně nenudili, každopádně ze spousty akcí vytěžil gól jen kladenský Hlava po parádním průniku Jágra, když puk poslal přesně do šibenici ex-kladenského gólmana Godly.

Hosté však brzy po obrátce sehráli dobře přesilovku a vytrvalý tlak zúročil ve vyrovnání mladý Stehlík svou první brankou v extralize. Kladenští pak mizerně sehráli přesilovku pět na tři, ale v klasické výhodě ke konci třetiny se přece jen prosadili. Baránek bombou trefil stínícího spoluhráče Hlavu, od něhož se puk odrazil na Jágrův bekhend a Godla byl bezmocný.

Litvínov zase vyrovnal, tentokrát jeho posila z Plzně Straka dobře sledoval kotouč a opakovanou střelou nezaváhal - v neděli byl nejnebezpečnějším forvardem Vervy. Už o chvíli později však pro změnu vůbec nejlepší hráč utkání Jágr dokončil svoje fajnové představení. Po kombinaci s Hlavou vypálil z úhlu, puk se vrátil na čepel a po objetí brány ho zasunul na místo určení. Poté se odporoučel do tunelu, lehl si a nechal si namasírovat nohy, aby byl hned po návratu na led vyloučen…

Kladenští se poté ubránili, a velmi dobře zvládli i koncovku, kdy dovolili šanci jen Strakovi. A konečně si připsali první body do extraligové tabulky.

Trenér Litvínova Vladimír Orságh byl rozladěný z výsledku, jeho tým po třech dobrých zápasech padl. „Nehodnotí se mi to lehce. Byli jsme všude později, Kladno hrálo velmi jednoduše, jeho hráči byli rychlejší, silovější.

Velmi důležitý zápas, ale navázali jsme na výkon z Liberce, kde už to od nás bylo lepší. Jsme rádi, že konečně uspěli,“ řekl David Čermák a k výkonu Jágra podotkl, že i on četl články, jako má legenda nadváhu a nemůže už hrát. „A on dá dva plus jedna a rozhodl nám zápas. To hovoří za vše,“ dodal kouč, který zařadil osmašedesátku do první formace k Tomáši Plekancovi. „Už v Liberci se Jarda cítil lépe, tak jsme ho vedle Tomáše zkusili a dnes se k tomu vrátili. Funguje to, zůstaneme u toho,“ prozradil.

K Jágrovi se vyjádřil i Vladimír Orságh, který proti němu hrával i v NHL. „Ukázal, že je fenomenální hráč. Umí dělat svou práci, být na správném místě. Je to pro Kladno stále cenný hráč.“

Rytíři Kladno - Verva Litvínov 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Branky a nahrávky: 16. Hlava (Jágr, Plekanec), 39. Jágr (Hlava, Baránek), 46. Jágr (Plekanec) – 23. L. Stehlík (M. Havelka), 45. Straka (Stříteský). Rozhodčí: Lacina, Svoboda – Komárek, Frodl.

Kladno: Bow – Wood, Kehar, Suchánek, Dotchin, Nilsen, Donaghey, Baránek – Hlava, Plekanec, Dvořáček – Kristo, Kubík, Strnad – Račuk, Pitule, M. Beran – Filip, Jágr, O. Bláha.

Litvínov: Godla – Demel, Balinskis, Strejček, Stříteský, Hrbas, Zeman, Irving – Lukeš, Hübl, Pospíšil – P. Zdráhal, Estephan, Kudrna – Jarůšek, Jícha, Straka – Zygmunt, M. Havelka, L. Stehlík.