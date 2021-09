Kdo dorazil do chomutovské arény pozdě, mohl litovat. Při vlastním oslabení ujel po chytré přihrávce Kubíka kladenský kapitán Plekanec. Třinecký brankář ale včas sklapnul betony a svůj tým podržel. Gól ale přeci jen k vidění byl, když stále ještě v přesilovce doklepnul puk za Bowa Marcinko.

Kladno ale proti mistrovi podávalo sympatický výkon. A Ocelářům také zatopili po vyloučení Marcinka. Přesilovku sice nevyužilo, ale šest vteřin po jejím uplynutí vyrovnal svým prvním ligovým gólem za Kladno Beran. Ještě před první sirénou dostali Rytíři velkou šanci. Po trestech Daňa a Nestrašila hráli Rytíři 92 vteřin dlouhou dvojnásobnou početní výhodu. Tu ale domácí borci nezahráli vůbec dobře.

Jak se Kladnu nedaří druhé třetiny, se ukázalo už po třech minutách druhé části. Střela Draveckého se od Bowa odrazila přesně na hokejku Marka Daňa a šikovný Slovák se nemýlil. O další minutu a čtvrt později chyboval za vlastní bránou zkušený Plekanec a Kladno prohrávalo 1:3.

Kladenská lavička si vyžádala oddechový čas a hlasitě si vyříkala chyby. Třinecký brankostroj se Kladnu podařilo zastavit, ke střele se ale Kladno dostávalo jen těžko. O tom svědčí pouhé dvě střely ve druhé části. Jediným pozitivním momentem tak bylo, když Marek Račuk odvolal neprávně odpískaný faul.

V poslední části se neslo vyvolávání Jaromíra Jágra. Hrající kladenskou legendu ale vyvolala hrstka třineckých fanoušků. Majitel Kladna hostující fanoušky nepotěšil, když přesnou střelou z kruhu trefil škvírku mezi betony Mazance. A v Chomutově bylo opět o co hrát.

O vyrovnání se mohl postarat Dvořáček, puk ale v dobré příležitosti netrefil. Kladno se gólu přece jen dočkalo. Hrdinou Kladna se stal Marek Račuk. Stejný hráč mohl ve dvojnásobné výhodě rozhodnout o výhře Kladna. Trefil jen tyčku a zápas tak dospěl do prodloužení.

V nastaveném čase Kladno dohrávalo přesilovku a gól nebyl daleko. Za zmínku stojí další únik Plekance. Opět se ale zaskvěl brankář Mazanec. O osudu utkání tak musely rozhodnout samostatné nájezdy. V nich se za domácí trefili Kristo a Strnad, Bow naopak za svá záda pustil jen střelu Růžičky a Kladno slavilo překvapivou výhru.

„Vstoupili jsme do utkání špatně. Věděli jsme, že Kladno hraje agresivně. Druhou třetinu jsme ale zahájili skvěle. Ve třetí třetině to bylo opět špatné, spousta faulů. To nás stálo vítězství,“ štvalo hostujícího trenéra Marka Zadinu.

„Začátek druhé třetiny byl od nás katastrofální,“ soptil kouč Rytířů Jiří Burger. „Závěr třetí třetiny a nájezdy se nám opravdu vydařily. Obrovská spokojenost. Přestože jsme proti takhle silnému soupeři prohrávali o dvě branky, nakonec bereme dva body,“ těšilo Burgera.

Rytíři Kladno – HC Oceláři Třinec 4:3 SN (1:1, 0:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 15. Beran (Plekanec, Račuk), 51. Jágr (Plekanec, Kristo), 59. Račuk (Kristo, Dotchin), rozhodujcí nájezd Strnad – 4. Marcinko (Růžička, Vrána), 24. Daňo (Dravecký), 25. M. Kovarčík (Nestrašil). Rozhodčí: Kika, Obadal – Gebauer, Hlavatý. Střely: 34:28. Vyloučení: 4:8. Využití: 2:1. Diváků: 1206.

Kladno: Bow – Dotchin, Kehar, Donaghey, Suchánek, Wood, Nilsen – Jágr, Plekanec, Hlava – Kristo, Kubík, Strnad – Račuk, Filip, Dvořáček – O. Bláha, Pitule, Beran - Hajný.

Třinec: Mazanec – Musil, Kundrátek, Doudera, Marinčin, Jaroměřský, Adámek, Zahradníček – Daňo, Vrána, Růžička – Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Marcinko, Roman – Kofroň, Dravecký, Hrňa.

Jan Šejhl