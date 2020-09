Od chvíle, kdy se Plekanec dohodl s šéfem brněnské Komety Liborem Zábranským na zrušení kontraktu, jednal s bývalým reprezentantem a hráčem Montrealu Canadiens jeho někdejší spolubojovník z reprezentace i Kladna a zároveň majitel Rytířů Jaromír Jágr.

Nakonec se dohodli a Plekanec povede kladenský tým spolu s Jágrem tak jako před dvěma lety, kdy poměrně hladce prošel jak play off I. ligy, tak i baráží.

"Znovu jsem ve stejné pozici, kdy chci pomoci Kladnu k návratu. Kvůli té aktuální situaci spojené s koronavirem však není jednoduché nic plánovat. Já jsem však rád, že jsem zpátky a uděláme všechno proto, abychom si postup zase zopakovali," řekl Plekanec klubovému webu Rytířů.

Že se klub hodlá dostat do extraligy zpátky, jasně řekl také majitel klubu Jaromír Jágr. "Chci našim fanouškům zdůraznit, že uděláme všechno proto, abychom postoupili. Věřím, že se nám to díky podpoře partnerů, města Kladna i fanoušků povede. Do klubu navíc přichází Tomáš Plekanec, který u nás bude působit dva roky. Jsme moc rádi, že jsme se domluvili, je to výborný a zkušený útočník," uvedl Jaromír Jágr.

Plekanec s Kladnem v posledních týdnech trénoval a nově utvořené mužstvo poznal. Obnovenou premiéru by měl mít už v prvním zápase prvoligové sezony, v němž Rytíři přivítají v sobotu od 16 hodin nováčka z Kolína. "Já bych řekl, že to je nejen náš první ligový zápas, ale že tím možná začíná i play off. Pokud by sezona zase skončila předčasně, bude důležité urvat každý bod. Musíme se za každou cenu držet v tabulce na prvním místě," uvědomuje si Plekanec.