/FOTOGALERIE/ V úterý se na kladenském zimním stadionu odehrála odveta přípravného zápasu s Kolínem. Vyrovnaný duel rozhodla hlavně kladenská zkušenost, když se trefili tři nejzkušenější Rytíři – Jágr, Plekanec a Klepiš. Třemi asistencemi se blýskl mladý bek Ticháček. Za hosty se trefili Chalupa, Síla a Pajer.

Kladenští hokejisté sehráli další přípravný zápas s Kolínem. | Foto: Roman Mareš

Do zápasu vstoupili mnohem lépe Kladeňáci, když se hned po 63 vteřinách trefil Klepiš. Kolín ale ukázal, že na Kladno umí. Početná skupinka kolínských fanoušků sice dorazila později, ale než došli na své místo, srovnala kolínská posila Chalupa. Za dalších 37 vteřin už vedl Kolín díky trefě Síly.

Do první sirény ale přišlo povedené Jágrovo střídání. Hrající legenda nejdřív vyrovnala. V pokračujícím střídání ještě mohl pomoci Kladnu k vedení, když vyslal do úniku Kubíka. Ten se ale netrefil. Zajímavé střídání zakončil po odpískaném faulu. Štohanzl ale předvedl gesto fair play a trest odvolal.

V druhé části mohlo jít do vedení Kladno. Filip se Zikmundem ale nedovedli překonat skvěle chytajícího Sajdla. Během několika vteřin potvrdil okřídlené „nedáš – dostaneš“ střelec hattricku ze čtvrtečního duelu Pajer. Kladno na vyrovnání nečekalo dlouho. To zařídil po střele Ticháčka tečující Kubík.

V poslední periodě přišel čas Tomáše Plekance. Při hře v oslabení kladenský kapitán trefil přesně pod víko. Kladenské vítězství mohl pečetit Indrák. Trefil ale pouze horní tyč. Kladno to ale mrzet nemuselo, protože udrželo těsnou výhru 4:3.

„Přijeli jsme s mladou sestavou. Spousta kluků ještě čeká na šanci v Hradci Králové, ale už to máme nastavené v hlavách jinak. Ale předvedli jsme slušný výkon. Ze začátku bylo znát, že jsme den nebyli na ledě, protože v Kolíně už se led rozpustil. Mladší kluci ale zaveleli k útoku a odehráli jsme dobré utkání,“ těšilo kouče Kolína Šťastného. „Věřím, že zápas splnil, co obě strany chtěly – pro Kladno zápasovou praxi, pro naše kluky to byla zajímavá příprava, kdyby mohli zasáhnout do extraligového semifinále.“

„Byl to náš druhý přípravný zápas. Hodně teď trénujeme, bruslíme, pracujeme na kondici. Jsme rádi, že jsme tentokrát vyhráli. Ale do baráže je ještě daleko,“ hodnotil za Kladno Miroslav Mach. „Stále nám ale chybí důraz do brány, abychom mohli jít tečovat. Musíme to zlepšit. V baráži to bude něco úplně jiného,“ uzavřel Mach.

Rytíři Kladno – SC Marimex Kolín 4:3 (2:2, 1:1, 1:0).

Branky a nahrávky: 2. Klepiš (Indrák, Ticháček), 19. Jágr (Babka), 35. Kubík (Ticháček, Jágr), 50. Plekanec (Ticháček) – 8. Chalupa (Štohanzl, Král), 9. Síla (Pinkas, Niko) 33. Pajer (Niko, Moravec). Rozhodčí: Dundr, Koželský – Řešátko st., Řešátko ml. Vyloučení 3:3. Bez využití. V oslabení 1:0. Diváků: 462.

Kladno: Brízgala – Babka, Kehar, Ticháček, Cibulskis, Sotnieks, Veber – Jágr, Plekanec, Kubík –Indrák, Klepiš, Brodecki – Zikmund, Filip, Beran – Bláha, Pytlík, Michnáč.

Kolín: Sajd – Čáp, Gaspar, Piegl, Marcel, Pinkas, Niko, Kukla, Naar – Klíma, Koukal, Sklenář – Král, Štohanzl, Chalupa – Pajer, Moravec, Síla – Lang, Morong, Šedivý.

Jan Šejhl

