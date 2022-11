Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Kladnu se vrátili do sestavy uzdravený Michnáč, po trestu i Klepiš a na výkonu to bylo hodně znát. Jakub Klepiš proti bývalému týmu dokonce dal veledůležitou branku a v závěru rozměnil liberecký tlak dvěma průniky potrestanými vyloučením.

Zápas byl jeden z nejlepších kladenských v sezoně. Rytíři sice dvakrát prohrávali po výpadu Balinskise a po přesilovkovém zásahu Birnera, ale pokaždé odpověděli z přesilovky. Nejdřív prudkou ranou Indrák a na začátku druhé třetiny pěkným vikýřem Švéd Brodecki.

Pak udeřili právě zmíněným Klepišem v hektické pasáži, kdy je hodně nadzvedly některé výroky rozhodčích i neproměněné šance.

Důležitou postavou poslední třetiny byl kladenský útočník Zikmund. Nejdřív po krásné akci trefil břevno, pak obrovskou minelou nabil do tutové šance Šírovi, jehož ale vychytal nadvakrát Bow. Když chybělo patnáct vteřin a Liberec hrál power-play, tak Zikmund fauloval a tygři hráli šest na čtyři, jenže už neuspěli.

Trenér Liberce Patrik Augusta byl zklamán, jeho týmu se aktuálně přestalo dařit, navc přijel oslaben o hlavního střelce Bulíře. „Ale nevstoupili jsme do zápasu špatně, vedli jsme 2:1, bohužel jsme udělali dva fauly v útočném pásmu, dostali gól a třetí padl na konci naší přesilovky. Právě speciální formace dnešní zápas rozhodly,“ konstatoval Augusta.

„Byl to vyrovnaný zápas, obě mužstva byla ve složité situaci, bylo to hodně o bojovnosti. A jsme rádi, že jsme to překlopili na naši stranu,“ byl rád jeden z kladenských koučů Jiří Burger a pochválil hráče, kteří se vrátili do sestavy. „My nemáme hráčů nazbyt, proto jsme návrat Klépy i Michnyho do sestavy uvítali. Určitě nám nám svým výkonem hodně pomohli,“ dodal Burger.

Rytíři Kladno – Bílí Tygři Liberec 3:2 (1:2, 2:0, 0:0).

Branky a nahrávky: 8. Indrák (Slováček), 21. Brodecki (Plekanec), 29. Klepiš (M. Procházka) – 4. Balinskis (Vlach, Šír), 16. Birner (Melancon, Frolík). Rozhodčí: Pražák, Sýkora – Lhotský, Ondráček. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:1. Diváků: 3862.

Kladno: Bow – Slováček, Dotchin, Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Kehar, Babka – Bláha, Plekanec, Filip – Michnáč, Klepiš, Zikmund – Melka, Indrák, M. Procházka – Beran, Machač, Brodecki.

Liberec: Kváča – Balinskis, Melancon, Vitásek, Štibingr, Derner, J. Dvořák, Rosandić – Birner, Filippi, Frolík – Faško-Rudáš, A. Najman, Rychlovský – Flynn, Jelínek, Ordoš – Vlach, Šír, Dlouhý.