Klikorka nastupuje v téhle sezoně za Slavii, která ho pustila na výpomoc Rytířům výměnou za starty Adama Brízgaly v bráně Pražanů. „Přijel jsem hlavně, abych klukům nekazil hru a abych jim pomohl. Je to krásná odměna a vánoční dárek,“ usmíval se jednadvacetiletý odchovanec pražských Letňan.

Co se vlastně s Klikorkou stalo, když měl jako účastník MS dvacítek v Ostravě a člen boleslavské sestavy našlápnuto ke skvělému startu mezi muži?

Ve městě automobilů dostávali plnotučnější minuty lépe zaplacení beci a mladík musel na vandr po hostováních, nejčastěji v Ústí nad Labem a Litoměřicích. Loni dokonce propadl na pár zápasů až do třetiligového Chebu, zkusil i Sokolov a pomalu mohl začít sbírat hokejové dresy… Naštěstí si ho letos vytáhla Slavia, které se sice v Chance lize nedaří, ale Karel Klikorka si tam vybudoval perfektní pozici. Ve 31 zápasech udělal 19 bodů (3+16) – v tomhle směru je z celého Edenu nejlepší. V plusových hodnotách je také v tabulce +/- (+9) a zápasový ice-time si drží těsně 21 minutách, přičemž pořád stoupá.

I proto si ho trenéři Kladna vybrali jako výpomoc za absentujícího Oscara Cibulskise. „Kladno pro mě může být další odrazový můstek. Taťka bydlí v Kralupech, odkud je to do Kladna kousek. Já si téhle šance vážím a budu rád, když přibudou další zápasy, nicméně jsem hráčem Slavie a oba kluby se tedy musí dohodnout,“ říká chlapík, který už s Rytíři trénoval v reprezentační pauze.

Pomalu si tak mohl zvyknout na Jaromíra Jágra, který mu jeho branku připravil. „Jsem moc šťastný, že jsem ho ještě zastihl jak hraje. Myslel jsem na to a je to krásné, moc si toho vážím,“ rozplýval se Klikorka.

A bude v pátek opět v sestavě Kladna na ledě v Mladé Boleslavi, kde to tak dobře zná? Sám netuší. Má za sebou úterní duel Slavie v Kolíně, s Kladnem zase Třinec. Pokud by ve čtvrtek hrál zase za Pražany (doma s Porubou), už by byl čtvrtý zápas ve čtyřech dnech jen málo reálný. „Uvidíme, jaká bude situace na Slavii. Záleží, jak se trenéři a pan Bednář dohodnou a jestli mě pustí, určitě budu hrát rád,“ doplnil Karel Klikorka.

