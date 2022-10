V čem byly oba zápasy s pardubickými celky jiné?

„V sobotu bylo lepší počasí a my byli na zápas lépe nastavení ve smyslu toho, že nás nečekala žádná dlouhá cesta. Navíc si myslím, že už to zase začínáme být my. Jsme jistější na balonku, všechno si sedá, i když nějaké chyby tam jsou, to je jasné. Hlavně nás ale trápí koncovka,“ neměl Kohout problémy s tím rozpoznat, kde rysy tlačí škrpál.

Jeden gól ze hry ve středu, jeden v sobotu, ani předtím to nebyla žádná sláva. „My s tím měli vždycky problém a teď ho máme ještě větší,“ zlobí se.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Když porovnával oba pardubické týmy, jako silnější mu vyšel sobotní dlouholetý účastník extraligy HBC. Loni s ním Kladenští urputně bojovali nejdříve úspěšně v semifinále play-off extraligy, pak zase neúspěšně ve finále Českého poháru. „Svítkov jako nováček přes veškerou úctu nemá v týmu reprezentanty jako HBC. Ty známe velmi dobře, už jsme proti nim odehráli spoustu zápasů, jsou to stálice národního týmu. A kdo hokejbal sleduje, dobře to ví,“ komentoval kladenský útočník schopnosti borců jako Kubeš, Bílý nebo Langr.

Ale že by hlavní pardubickou sílu týmu kouče Slavomíra Švancara nějak speciálně hlídal, to ne. „Žádné takové pokyny jsme neměli, nicméně všichni dobře víme, jak kvalitní jsou a že hlavně na ně musíme dávat pozor. To však neznamená, že nám nemůže dát gól někdo jiný,“ připomněl Kohout.

Ten byl nejvíc vidět ve třetí třetině, kdy hájil pěstmi svého brankáře Jirotku proti hostujícímu Březinovi, hráči, který vyhrocené situace přitahuje.

Bitka zvedala fanoušky ze sedadel a uznalým pokývnutím ji ocenil i přihlížejí hokejista Rytířů Jake Dotchin, který si umí zjednat pořádek stejným způsobem. „Víme, jaký je Březina typ hráče a strčil našeho hráče na brankáře, což se tady beztrestně dělat nebude. Gólmana musíme chránit,“ měl jasno Martin Kohout, který rvačku nad silným sokem vyhrál, judistickou terminologií jasným ipponem. A prý se nepopral poprvé. „To ne, ale nevyhledávám to, vždycky to vyplyne nějak ze hry. Člověk když jde na hřiště, má klapky na očích,“ smál se zkušený pracant.

Také on však gól dát umí, což dokázal právě ve středu v prodloužení duelu na Svítkově. Sám si však zásluhy připisovat nechtěl. „Bylo to štěstí. Michal Dědič mě vyslal do brejku, já šel sám na gólmana, trefil jsem ho a dobíhající obránce si míček stehnem srazil do brány. Gól negól, ale beru to tak, že může člověka nastartovat, aby měl více sebevědomí a chuť do hry,“ popisoval svou chvilku středeční slávy.

To v sobotu se do nájezdové loterie koučovi nepřihlásil. „Kdepak, na to máme jiné kluky, super individuality, fakt šikovné (nájezdy rozhodli Adam a Barnošák). Moje disciplína to není, já mám hokejku i ruce ze stejného materiálu,“ udělal si v závěru sám ze sebe legraci.

Ale mnozí hráči by dali cokoliv za to, aby uměli hokejbal právě jako Martin Kohout.

Kladno - Pardubice, rvačka Martin Kohout vers. Ondřej Březina. Vyhrál domácí borecZdroj: Jana Procházková

HBC Kladno – HBC Pardubice 2:1 po nájezdech (0:1, 1:0, 0:0 – 0:0). Branky a nahrávky: 20. Kamenář (Adam), rozh. náj. Adam – 12. Zajíček (Langr, Bílý).

Kladno: Jirotka – Dědič, Pliml, Kastner, Soukup, Teinitzer, Kočka, Kyclt, Zdrůbecký – Špaček, Pražák, Hnízdil – Procházka, Adam, Kamenář – Barnošák, Kohout, Důras – Patera, Rychlý.

Bývalý skvělý hokejista Milan Eberle slaví šedesátku