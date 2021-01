Jak hodnotíte utkání s favorizovaným Kladnem?

Ze začátku jsme hráli trošku ustrašeně a bylo to vidět na naší hře. Postupem času jsme se rozkoukali a nebojím se říct, že třetí třetinu jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem.

Zahráli jste si proti osobnostem jako jsou Jágr a Plekanec. Měli jste z nich velký respekt?

Jsou to legendy českého hokeje s více než tisíci starty v NHL. Jarda je jeden z nejlepších hokejistů všech dob a respekt tam určitě je. Ale ve hře to pak úplně nevnímáte.

Zahrát si proti takovým borcům může být pro většinu týmu něco jako splněný sen…

Určitě a konečně můžu skončit (smích). Ale je to strašně smutné, protože tohle byla možná jedna z posledních příležitostí vidět je na kolínském ledě a věřím, že by dorazilo více než čtyři tisíce lidí a to by ten zážitek ještě umocnilo.

Prohráli jste o pouhý jeden gól. Co chybělo k tomu, abyste urvali nějaký bodík?

Myslím, že právě více toho klidu na hokejkách. Bylo tam asi pět neproměněných samostatných úniků a to rozhodlo.