Rytířům vyšla dokonale první třetina. Sice Kometu výrazně nepřehrávali, ale přesto utekli do dvoubrankového náskoku. Nejprve potrestali vyloučení Plekance, který sice už byl vteřinu zpátky na ledě, ale kombinaci Stach, Jágra a do prázdné brány zakončujícího Machače už stihnout nemohl.

Kladno si poté vynutilo další přesilovky, 18 vteřin dokonce hrálo pět na tři, a když přežilo vlastní chybu a samostatný nájezd Lva, udeřilo podruhé. Hodně aktivní Réway ozdobil návrat do sestavy precizní přihrávkou O´Donnelovi a Kanaďan se poprvé od druhého kola střelecky prosadil – navíc těžkou ranou mezi bruslemi.

Po přestávce Kometa začala podle zcela jiných not. Zvýšila pohyb, po pěkném signálu po buly nachytal šestnáctiletý Svozil Jágrovu pětku a jeho pas nemohl nedat Kuczera – 2:1. Brno pak kladenské svíralo celou třetinu a zaslouženě vyrovnalo. Horkého tutovku ještě fakír Godla zastavil, ale v oslabení nabil Zaťovič zpoza brány Kuczerovi a ten měl střelecký večer.

Obrat dokončili Komeťáci hned v úvodu třetího dějství, kdy využil Holík couvající rozhozené obrany, položil si i gólmana Godlu a zavěsil. Rytíři se snažili marně. Přece jen ale velkou šanci měli, tři minuty před koncem brankář Vejmelka až příliš suverénně rozehrával a Réway ho mohl zblízka ztrestat. Nedal ani další šanci při power play a za svitu světlic zapálených brněnskými fanoušky se Kometa radovala ze tří bodů.

Ohlasy trenérů:

David Čermák (Rytíři Kladno): Samozřejmě jsme chtěli doma opět bodovat, zvlášť před plným stadionem. Vstup do zápasu se nám povedl, měli jsme dobrý pohyb, dostali jsme se do vedení 2:0. Myslím, že ani začátek druhé třetiny nebyl špatný, ale pak jsme bohužel udělali velkou chybu po buly, z čehož pramenil první gól Brna, potom zbytečný faul, z čehož pramenil druhý gól. Zbytečně jsme pustili Brno do hry. Pak se ukázalo, jak má Brno zkušený tým. Pohlídalo si to směrem dozadu, my jsme naopak udělali ve třetí třetině další zbytečnou chybu a Brno nás potrestalo.

Petr Fiala (HC Kometa Brno): Věděli jsme, že Kladno doma umí a poslední zápasy, byť je třeba muselo otáčet, hrálo velice dobře. My jsme první třetinu trochu zaspali, měli jsme tam tři vyloučení, byli jsme za to potrestáni a dostali jsme dva góly. Naštěstí se ten výkon od druhé třetiny naprosto změnil, měli jsme pohyb a dali jsme krásné góly. Za ty dvě třetiny absolutní pochvala pro mužstvo. Jsme rádi, že jsme tu získali tři body.

Rytíři Kladno – Kometa Brno 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Branky: 10. Machač (Jágr, Stach), 17. O'Donnell (Réway, Austin) – 23. Kucsera (Svozil, P. Holík), 37. Kucsera (Zaťovič, P. Holík), 43. P. Holík (Kucsera, O. Němec). Rozhodčí: Pešina, Kika – Ondráček, Ganger. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváků: 5200 (vyprodáno).

Kladno: Godla – Nash, Austin, Zelingr, Lakos, Barinka, Romančík – Jágr, Stach, Zikmund – Redlich, Machač, Strnad – Valský, T. Kaut, O'Donnell – Hajný, Melka, Š. Bláha – Réway.

Brno: Vejmelka - Klimeš – Svozil, O. Němec, Gulaši, Pyrochta, Štencel, Bartejs, Malec – Zaťovič, P. Holík, Kucsera – Plášek ml., Plekanec, L. Horký – Orsava, Hruška, Lev – Svačina, Kusko, Jenyš.