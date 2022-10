Klepiš fauloval Vitoucha už v úvodu zápasu, a přestože hostujícímu hráči tekla krev ze zlomeného nosu, rozhodčí dali kladenskému útočníkovi pouze dvouminutový trest, protože se nejednalo o zákrok holí. Nicméně měli udělit trest na pět plus do konce zápasu, což po utkání jasně naznačil také trenér Sparty Pavel Patera. "Nevím, za co jiného takový trest dát," měl jasno.