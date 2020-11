Jak hodnotíte probíhají sezonu?

Zatím jsme odehráli jen čtyři zápasy, tři jsme vyhráli a jeden prohráli. Je škoda, že se zastavila soutěž, protože po dlouhé době se v Benešově sešel dobrý tým. Přišli dobří hráči a měli jsme jen ty nejvyšší cíle. Uvidíme, jakým způsobem se bude pokračovat. Doufám, že se v nějakém náhradním režimu bude pokračovat dál.

Chcete tedy útočit na postup?

Chtěli bychom se o něj pokusit. Když vidím tým, který se tu sešel, byla by škoda o postup nezabojovat. Přišli šikovní hráči a celkově musíme bojovat o sestavu. V minulosti nás bylo málo a věděli jsme, že když nebudeme chodit na tréninky, a pak přijdeme na zápas, tak hrát budeme. Tohle už letos rozhodně neplatí.

Zvýšila se tedy konkurence?

Rozhodně ano. Minulý rok museli například obránci hrát v útoku, abychom vůbec mohli odehrát zápas. Nyní máme na devět míst v útoku jedenáct rovnocenných kvalitních hráčů.

Mrzí vás pauza o to víc, že se týmu dařilo?

Je to škoda, byli jsme rozjetí. Ono to souvisí s tím, že na krajský přebor máme opravdu kvalitní kádr.

Udržují se hráči nějakým způsobem v kondici?

Každý individuálně. Myslím si, že pro nás, starší, bude náročné se do plného tréninku zase vrátit. Trénujeme doma samostatně, což není ideální.

Dokážete odhadnout, kolik času byste potřebovali na trénink, než nastoupíte do zápasu?

Nastoupit budeme moci klidně za týden, ale nedokáži říct, zda to bude tak kvalitní jako před pauzou. Pro nás by bylo dobré trénovat tak dva týdny, a pak až nastoupit k zápasu.

Vy osobně máte za čtyři zápasy osm bodů. Jak jste spokojený?

Má produktivita souvisí s kvalitními spoluhráči. Dá se říct, že jsem odehrál málo času. V prvním zápase jsem hrál zhruba tři minuty, ale i tak jsem dokázal dát gól. Už minulý ročník jsem byl produktivní, ale teď mám kvalitnější spoluhráče, takže je to lepší a snadnější.

Jestli to dobře chápu, tak přestože jste nejzkušenější a druhý nejproduktivnější, bojujete o své místo?

Místo v sestavě rozhodně jisté nemám, což dokumentuje i to, že do prvního zápasu jsem byl uveden jako náhradník. Až v dalších zápasech jsem se dostal do sestavy, což bylo způsobené zraněními a nemocemi.

Ani vám se ovšem v létě nevyhnuly zdravotní komplikace. Prozradíte, o co přesně šlo?

V srpnu jsem byl na operaci s kotníkem. Vyšlo to tak, že jsem vůbec nebyl připravený na to, abych nastupoval v základní sestavě v začátku sezony. Myslel jsem v tu dobu, že už ukončím kariéru, ale domluvili jsme se nakonec tak, že budu vypomáhat při zranění jiných hráčů nebo při větších nemocech.

Takže myšlenky na konec kariéry jsou zatím zažehnány?

Pomalu se chystám končit, ale konec kariéry jsem si nyní ještě rozmyslel. Chci ještě hrát s dobrými spoluhráči. Tak nějak jsem byl rozhodnutý už po minulé sezoně. Přišli sem dobří kluci, takže jsem si s nimi chtěl ještě zahrát. Mým osobním cílem je to, že postoupíme a já skončím.

Pokud by týmu vyšel postup, hrál byste následně ještě vyšší soutěž?

Abych řekl pravdu, moc šancí už tomu nedávám. V přípravných zápasech jsme si vyzkoušeli, že se tam hraje úplně jiný hokej, hráli jsme totiž třeba proti druholigovému Žďáru nad Sázavou. Nicméně se uvažuje o vytvoření B-týmu.

Takže se vidíte v rezervě?

Pokud by k tomu došlo, tak bych mohl vypomáhat.