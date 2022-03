„Už před zahájením tohoto ročníku, poté co se Český svaz ledního hokeje rozhodl reorganizovat systém soutěží, bylo zřejmé, že první ligu opustí až pět týmů. I přes toto nařízení jsme nepolevili v angažování mladých hráčů a drželi se námi vytyčené funkční cesty. V konečném důsledku se ale ukázalo, že bychom museli pro uhájení prvoligových pozic opustit od angažování mladých talentů, a naopak investovat další finanční prostředky do starších profesionálů, což bylo v našem případě již nad rámec možného a hlavně smysluplného,“ vrátil se k uplynulé základní části generální manažer Liberce Ctibor Jech na klubovém webu.

Benátky nad Jizerou skončili v konkurenci sedmnácti prvoligových celků na patnáctém místě a přímo sestoupili do třetí nejvyšší soutěže. Pod sebou přitom měli jen Havířov a Kadaň, která v průběhu ročníku ze soutěže odstoupila.

„Vše letos ztížil komplikovaný zdravotní stav členů A týmu, kdy se soupiska doplňovala o hráče z Benátek, které byly tudíž oslabené. Je mi velmi líto, že tento ojedinělý projekt hokejové farmy nenašel po celou dobu jeho činnosti podporu v rámci případného projektu ČSLH, neboť jsme byli počtem aktivně nastupujících hráčů pod 20 let v rámci ligy výjimeční a jediní,“ doplnil Jech.

Benátky nad Jizerou fungovaly coby farma Liberce od roku 2008, kdy postoupily do první ligy. Od té doby byly po čtrnáct sezon jejím pravidelným účastníkem, který vychovával mladé hráče pro nejvyšší soutěž. Z aktuálního kádru Bílých Tygrů prošli farmářským celkem například obránci Petr Kolmann a Ondřej Vitásek nebo útočníci Jaroslav Vlach a Jan Ordoš.

„Jsme přesvědčeni, že benátecká farma sehrála velmi podstatnou roli při všech úspěších extraligových Bílých Tygrů Liberec, včetně zisku titulu šampióna v sezóně 2015/2016,“ ocenil generální manažer Liberce.

Úspěšné propojení ale nyní končí. Liberec už nebude využívat Benátky nad Jizerou jako svoji farmu a spolupráce bude pokračovat už jen v oblasti mladých hokejistů a vzdělávání trenérů. Liberečtí proto jednají s dalšími prvoligovými týmy, do kterých by mohli posílat své mladé hráče. V Benátkách už se první změny začínají projevovat. U týmu například končí dosavadní generální manažer Bartoloměj Salanský, který působí u Bílých Tygrů.

„Benátky se pokusí hrát soutěž, do které spadly. Já myslím, že Benátkám hokej sluší a patří tam. Měl by tam zůstat. Co se týče dětí, mají tam obrovskou základnu. Přál bych Benátkám hlavně to, aby se tam hokej zachoval takový, jaký je. Jsou tam lidé, kteří to dělají srdcem,“ uvedl Salanský.