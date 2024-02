Proti Liberci se po devítizápasové absenci vrátil do sestavy hokejistů Kladna Jaromír Pytlík. Ve druhém duelu po návratu byl rozdílovým článkem na ledě Brna, když gólem rozhodl prodloužení. Kladno tak ukončilo hrůzostrašnou sérii sedmnácti porážek v řadě. „Ještě nejsem úplně fit. Když jsem párkrát v zápase vystřelil, byly to takové žblabuňky. Zkusil jsem to bekhendem a prošlo to,“ usmíval se dvaadvacetiletý útočník.

Kladenský Jaromír Pytlík | Foto: Roman Mareš

Výhra v Brně je ještě o to důležitější, že ukončila tu dlouhou sérii proher, že?

Bylo to strašně moc proher. Sám jsem navíc byl zraněný. Jsem rád, že jsme tu sérii konečně takhle ukončili. Nic to nemění na tom, že zápasy předtím jsme prohráli. Takže slavit nebudeme, protože je rozdíl pořád velký.

Sice říkáte, že slavit nebudete, ale euforie po gólu v prodloužení byla, ne?

Když jsem dal ten gól, tak to ze všech spadlo. Když to řeknu blbě, nikdo nechce dělat ostudu. Měli jsme to v hlavě, kolik jsme toho prohráli, jak se nám nedařilo vyhrát. Někdy ty zápasy vypadaly dobře, ale vždy se přihodilo něco, proč jsme prohráli. Jsme rádi, že to přišlo.

Kometa měla dobrý začátek, vám se to ale povedlo otočit. Čím to bylo?

Začátek byl to samé, co předtím. Kometa nás přehrávala. Nevím, jestli jsme byli ještě v autobusu. Od druhé třetiny jsme se snažili hrát víc s pukem, nenapalovali jsme to. Snažili jsme se střílet na bránu a naštěstí nám to tam napadalo.

Viděl jste v prodloužení prostor mezi betony brankáře Furcha?

Jeli jsme dva na jedno. Slovi (Ondřej Slováček) jel do brány a strhnul s sebou dva hráče. Tak jsem si říkal, že to zkusím na střed. Ještě nejsem úplně fit. Když jsem párkrát v zápase vystřelil, byly to takové žblabuňky. Tak jsem vystřelil bekhendem a jsem rád, že to prošlo až do brány.

Jaká je to motivace pro zbytek základní části?

Je to výhra. Ale jestli se chceme posunout, musíme něco změnit, abychom vyhrávali častěji. Rozhodně to nemůže být tak, že sedmnáctkrát prohrajeme a pak přijde jedna výhra.

Mladá Boleslav prohrála s Litvínovem. To vám ještě dodává alespoň nějakou šanci.

Šance tam samozřejmě je. Uvidíme, co přijde v dalších zápasech. Musíme hrát o dost lépe, aby to bylo vidět ve hře i na skóre.

Změnilo se něco odjezdem Jaromíra Jágra do Ameriky?

Pořád děláme to samé. Ale na tréninku ho slyšíte vždycky, takže když v Kladně není, tak si toho všimnete.