„Sparta je rival a pro nás vždycky výzva, i když jsme teď v nižší soutěži. Bohužel jsme kvůli karanténě prakticky na začátku přípravy a zápasy musíme brát spíše jako kondiční trénink,“ vrací se trenér Kladna David Čermák k nepříjemnostem, které středočeský klub potkaly.

Trénovat muselo kvůli nákaze koronavirem celé áčko a později i mládežnické celky. Zatímco hráči ostatních týmů už něco odmakali a osahali si vždycky tuhou novou výstroj a výzbroj (zejména brusle a brankářské rukavice chtějí svůj čas), Kladeňáky tohle vše teprve čeká.

Navíc nemají zejména v obraně hotovou soupisku, podepsány mají jen čtyři hráče – Kehara, Zajíce, Štochla a Zelingra. Uvažovaný příchod Kanaďana ze slovenské extraligy se neuskutečnil, s týmem však jsou dva testovaní obránci Vselovod Sorokin a Ondřej Mikliš. Ten je Kladenským znám z dresu Prostějova, naposledy pak hrál ve Znojmě. „V obraně to nějak dohromady dáme, ale v útoku nám vypadli kvůli zranění Víťa Bílek a Tonda Melka, což bude citelné, protože z juniorky si vypomoci kvůli jejich karanténě nemůžeme,“ lituje David Čermák.

Do přípravy se ještě nezapojil ani Jaromír Jágr, který teoreticky může jednat o návratu s Tomášem Plekancem. Velká kladenská star se kvůli nemoci maminky rozhodla ukončit smlouvu v Brně a vrátit se do do její blízkosti. V kariéře však podle svého vyjádření pokračovat chce. „Nemám ale žádný plán B,“ upozornil, že s nikým dohodnut není. Každopádně by s Rytíři mohl trénovat, pokud v těchto dnech má na trénink myšlenky.

Kladno zatím musí bojovat bez hvězd. Proti Spartě se diváci, jichž se vejde na stadion omezené množství, mohou těšit na slovenskou posilu do brány Andreje Košarišťana, bývalé borce Chomutova Marka Račuka, Nikolase Hlavu, dále Tomáše Gumana nebo navrátilce Tomáše Pituleho.

Naopak se Spartou přijede Ladislav Zikmund, jenž do Prahy zamířil právě z Kladna. Podobně jako před lety obránce Jan Piskáček, dnes už kovaný sparťan a kapitán holešovické party.