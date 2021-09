Jaký byl zápas proti Třinci?

V první řadě musíme poděkovat našemu gólmanovi. Bez něj by úspěch proti Třinci byl nereálný. Hlavní kredit jde za ním. Od nám dal šanci vyrovnat a otočit zápas.

Dal jste první ligový gól za Kladno. Jaké to bylo?

Dobrý. Konečně mi to tam padlo. To už jsem potřeboval. Jsem rád, že to mám za sebou.

Opět vám nevyšel vstup do druhé třetiny a dvakrát jste rychle inkasovali. Trenéři si vyžádali i oddechový čas. Co se tam dělo?

Něco podobného se nám stalo už ve Varech, že jsme za 33 vteřin dostali 3 branky. Před zápasem jsme si říkali, že si musíme dávat pozor. A znovu nám to tam napadalo do naší brány. Naštěstí jsme se vrátili do zápasu. To prostě nejde.

Kde se vzala síla na vyrovnání?

Měli jsme i štěstí. Třinec mohl odskočit na 1:4. Naopak jsme my dobře sehráli přesilovku a dali gól. To nás nastartovalo. Věřili jsme, že vyrovnáme. Ale jak říkám, přišlo to štěstí. Když se podíváte, jaké jsme dali góly. Snad všechny tři byly mezi nohy či po ledě. Teď dva body moc rádi bereme. Zvlášť, když porazíme úřadujícího mistra. Navíc potřebujeme každý bod.

Nekoukali jste například, kde má brankář Mazanec slabší místa?

Já Maziho znám. Je z Plzně jako já. Ale můj gól byla vyloženě dorážka. U dalších kluků úplně nevím. Byla to spíš shoda okolností.

Mohli jste rozhodnout už během prodloužení…

Měli jsme šance. Bylo to nahoru – dolů. V prodloužení jsme byli aktivnějším týmem a mohli jsme rozhodnout. Ale výsledkově je úplně jedno, jestli vyhrajete v prodloužení či na nájezdy. Je to za dva body. To je to nejdůležitější.

Jak moc je výhra proti Třinci důležitá?

Určitě nás může nakopnout, že jsme zápas takhle otočili. To se nám letos stalo poprvé. Několikrát už otočili naši soupeři. Konečně jsme byli na té správné straně. Do nedělního zápasu se Zlínem nám to může jenom pomoct.

Jan Šejhl