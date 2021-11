Po deseti dnech jste se vrátili k zápasovému tempu. Jaké to bylo na ledě?

Nechci říct, že bychom byli ospalí, ale ze začátku bylo vidět, že se nám vstup do zápasu úplně nepovedl. Ale nakonec jsme se dostali zpátky a jsme rádi za tři body.

Sice říkáte, že se vám vstup do zápasu nepovedl, ale rychle jste vedli.

To sice ano, ale hra od nás nevypadala nejlíp. Viděli jsme, že jsme byli pomalejší. Prostě to nebylo nejlepší.

Kde se to zlomilo, že jste se vrátili do hry?

V kabině jsme si něco po první třetině řekli. A od druhé třetiny jsme po Karlovarských začali šlapat. Bruslili jsme lépe a byly z toho i nějaké fauly na nás.

Jak je důležité navázat na výhru ze Zlína?

Konečně máme šňůru dvou vítězných zápasů (směje se). To se nám ještě nepovedlo dvakrát po sobě vyhrát za tři body. Teď se musíme připravit na Olomouc.

V čem byly nepříjemné Karlovy Vary?

Mají hru založenou na rychlém bruslení a nebezpečných protiútocích. Chytat je není vůbec sranda. To je jejich hlavní zbraň.

Zdálo se, že i dobře ví, jak vaše útoky bránit. Cítil jste to také tak?

Dali jsme tři góly. To není moc. Ale vyhráli jsme a to je hlavní.

Při vašem gólu to skoro vypadalo, že jste si i sám nahrál.

Dobře to tam zavezl Ráča (Marek Račuk). Já se vykroutil z rohu a pak to tam i dorazil. Ale Ráča měl také zásluhu.

Opakovaně jste dobře rozehrané utkání. Jak moc je povzbuzující, že jste proti Karlovým Varům vedení udrželi až do závěrečné sirény?

Zase jsme ten konec podcenili, spáchali jsme tam hloupý faul. Ale jsme rádi, že jsme to doklepali do vítězství.

Jaké byly ty poslední dvě minuty?

Šílený. To nechce nikdo zažít. Ale byla tam důležitá vyhraná vhazování a také nesmírná obětavost hráčů. Navíc jsme ve čtyřech měli výhodu, že jsme mohli vyhazovat puk.

Nyní, místo toho, abyste se po reprezentační pauze dostali do tempa, tak máte opět volný pátek. Může to být komplikace?

Musíme dobře potrénovat, jezdit na sto procent. A tomu tempu se přizpůsobit.

Jak jste vůbec pauzu strávili? Měli jste nějaké volno?

Měli jsme dohromady asi tři volně dny. I to někdy pomůže vyčistit hlavu. Mohli jsme si udělat výlet, nemuseli jsme na zimák. Sám jsem vyrazil za kamarádem do Litvínova a spolu jsme se podívali do Drážďan. Ale s kluky jsme se také připravovali na to, že sezona je rozjetá a musíme bojovat v každém zápase naplno.

Jan Šejhl